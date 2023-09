Tohle tady nikdo nechceme, řekl Trpišovský o derby. Nehezký obrázek, přidal se Priske

Tohle nikdo nechceme. Trenéři pražských "S" se po utkání 9. kola fotbalové Fortuna:Ligy shodli, že derby, které skončilo remízou 1:1, se nepovedlo.

Kouč letenských hostů Brian Priske mohl být spokojenější. Vždyť jeho celek sebral rivalovi výhru v poslední možnou chvíli, v 11. minutě nastavení a z penalty.

Dánský stratég ale nijak nezářil. "Musíme si přiznat, že to derby nebylo hezké, vlastně skoro v žádném aspektu," prohlásil Priske.

A domácí trenér Jindřich Trpišovský souhlasil. "Dnes strašně málo pozitivních a hodně negativních emocí. Pro mě obrovské zklamání," hlesl.

Místo pohledných kombinací převládal boj, fauly, rozhazování rukama a ve druhé půli i regulérní potyčky. Po vzájemném konfliktu skončili s červenými kartami oba kapitáni Jan Bořil a Ladislav Krejčí.

"Čekal jsem podobný zápas jako ty tři derby na jaře, hezké akce. Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo nechceme," řekl jasně Trpišovský.

Letenský kouč Priske se přidal. "Není to hezký obrázek toho, že hrály dva nejlepší týmy v Česku. Znám derby, nejen v Česku to bývá podobné a občas to se vymkne z rukou," pokrčil rameny.

Zatímco v názoru na podívanou se trenéři nesmiřitelných soků shodli, pocity z výsledku byly přece jen odlišné.

"Jsem zklamaný," netajil Trpišovský. "Do penalty, kterou jsme měli, si nevybavuju nějakou gólovou šanci. Jedna střela na bránu v první půli je strašně málo. V první půli jsme hráli hodně špatně, soupeř byl takový živější," všiml si.

Po změně stran se červenobílí dostali přece jen z penalty do vedení. "Bohužel se nám nepovedlo dotáhnout žádný brejk, abychom dali pojišťující gól na 2:0. Na konci pro nás nejhorší možný scénář. Dali jsme gól na 2:0 a místo toho jsme z penalty na druhé straně ve 101. minutě inkasovali na 1:1," posteskl si Trpišovský.

Priske plichtu bral. "Pro nás je to důležitý bod z derby venku. Přijeli jsme sem s ambicí vyhrát a hrát fotbal, který chceme. Bohužel v utkání bylo mnoho přerušení a nemohli jsme se dostat do tempa. Jsem pyšný na kluky, jak se s tímhle zápasem popasovali, i když jsme bohužel vzhledem k okolnostech nehráli úplně tak, jak jsme si představovali," hodnotil Dán.

Trpišovský pak smířlivě uzavřel: "Upřímně si ale myslím, že zápas byl remízový."