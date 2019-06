Vyhoďte mě, vyzval kapitán po ostudě. Ljevakovič ale zůstává, i když nabídka platí

před 4 minutami

Po ostudě v play off o Evropu s Mladou Boleslaví kapitán fotbalistů Teplic Admir Ljevakovič nabídl vedení klubu, aby s ním okamžitě ukončilo smlouvu. V týmu nakonec zůstal, ale na dnešním zahájení přípravy na nový ročník v Proboštově prohlásil, že po sezoně na 99 procent ukončí profesionální kariéru.

Ljevakovič svou hlavu nabídl šéfům klubu poté, co Teplice v závěru minulého ročníku v úvodním semifinále play off o Evropu utrpěly rekordní domácí debakl 0:8. Vedení na ostudu reagovalo pokutami, obránce Jan Krob byl za trest přeřazen do rezervy, ale návrh bosenského záložníka nevyužilo.

"Moje nabídka pořád platí, neutíkám z toho," řekl Ljevakovič. "Bavili jsme se o tom s trenérem, s vedením i s Vachym (sportovní ředitel Štěpán Vachoušek) a dohodli jsme se, že rok ještě v kabině zůstanu. Jestli budu hrát, nebo ne, to už neřeším. Ale na 99 procent to bude moje poslední sezona," prohlásil.

"Rok už se učím německy, tak asi potom pojedu tam," naznačil další plány Ljevakovič, který v Teplicích působí od roku 2007 a v lize za ně odehrál 274 zápasů.

"Možná mi změna pomůže, protože v Teplicích už jsem dlouho. Ne, že by mě fotbal nebavil, ale ten závěr, ten mě odpálil. Nechci utíkat z Teplic, teď myslím město, ale změny vždycky budou," dodal.

Než však odejde z Teplic, Ljevakovič by rád odčinil potupný závěr minulé sezony. "V každé práci, když se nedaří, tak jsou všichni nervózní a každý se to snaží otočit po svém. Věřím, že nám nějaké zápasy pomůžou, abychom zapomněli," prohlásil čtyřiatřicetiletý záložník.

Severočeskému celku by k tomu měly pomoci i posily. Na Stínadla zatím přišel španělský obránce Manel Royo, dokončuje se příchod ruského záložníka Jevgenije Nazarova a po sedmi letech se vrátil útočník Jakub Mareš. "Po tom závěru změny být musí a doufám, že ještě další budou, aby se to zvedlo," uvedl Ljevakovič.

Hodně si slibuje od Mareše, se kterým si v letech 2004 až 2012 v Teplicích už zahrál. "Jsem rád, že se Kuba vrátil domů. Vždycky byl vítězný typ a to potřebujeme. On dokáže kabinu zvednout a nabudit," uvedl Ljevakovič.