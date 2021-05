Teplice se zachránily, ale trenér Kučera byl naštvaný. Hráčům nedá dovolenou

Šťastný za kýženou záchranu v lize, ale viditelně rozzlobený z výkonu svých hráčů byl po utkání na hřišti Karviné trenér fotbalistů Teplic Radim Kučera.

Severočechům pomohlo po prohře 0:2 v předposledním 33. kole k jistotě setrvání v nejvyšší soutěži souběžné vítězství Pardubic v Příbrami 1:0. Kučera proto zamítl, že by svým svěřencům dal za odměnu dva dny volna a naopak slíbil, že v kádru nastanou změny.

"Mám smíšené pocity. Vnitřně jsem rád, že už příští kolo nemusíme hrát s Příbramí o záchranu. Na druhou stranu mě dnešní výkon zklamal. Věděli jsme, o co hrajeme. Nechápu to. Nevím, jestli hráči kalkulovali, že to Pardubice uhrají za nás. Já jsem to chtěl vyhrát na hřišti. O záchranu se má bojovat úplně jinak," uvedl Kučera na on-line tiskové konferenci. Právě s Příbramí se Teplice utkají v závěrečném kole.

Kučerův tým obdržel první gól v nastaveném čase úvodní půle po střele Lukáše Čmelíka. Následně pak inkasoval i po návratu z kabin zásluhou hlavičky Christiána Herce. Teplice se navíc před brankáře Vladimíra Neumana dostávaly jen velmi těžko.

"Nevyhrávali jsme tolik soubojů a bylo to i o kvalitě práce s míčem. Vzít to třeba na sebe, udělat nějakou kombinaci a ne se toho jen zbavovat. Příbram byla určitě pod větším psychickým tlakem než my, ale nedokážu si představit, že bychom museli hrát příští týden o záchranu. Některé výkony byly hodně slabé a špatné. O to víc, v jaké jsme byli situaci. V takovéto chvíli bych si představoval úplně něco jiného," řekl sedmačtyřicetiletý Kučera.

Svým svěřencům plánoval dát za vybojovanou záchranu dva dny volna, po předvedeném výkonu to však podle něj nepřichází v úvahu. "Zítra bude normálně trénink," vzkázal bývalý obránce Opavy, Olomouce nebo Bielefeldu.

Jarní výkony Teplic korunované porážkou v Karviné tak podle něj budou mít vliv na budoucí sestavování kádru pro příští ročník. Severočeši nevyhráli na hřištích soupeřů už devět ligových zápasů za sebou a za celou jarní část nejvyšší soutěže zvítězili jen dvakrát.

"Ukazuje to zrcadlo. Tím, že budeme i příští rok pokračovat v první lize, bude se nějak tvořit kádr. A budeme určitě myslet na jeho doplnění. Některé jarní výkony byly lepší a jiné horší, takže s tím budeme pracovat. Nechceme, aby nás příští sezonu potkalo to co teď," prohlásil Kučera.

"Dnes to bylo vyvrcholení všeho a zaplaťpánbůh za Pardubice, které to vyřešily za nás. Jsme za to rádi a je to super, ale já bych v tomhle duchu příští sezonu pokračovat nechtěl. Chci, aby měl tým jinou sílu, dravost a prezentoval se jinak. Musíme si to vyhodnotit a nemůžeme se chlácholit, že jsme se zachránili. Musíme se dívat dopředu a přál bych si, abychom se pohybovali jinde," konstatoval Kučera.

Věří, že Teplice povede i v následujícím ročníku. "Mám platnou smlouvu a o ničem jiném nevím. Komunikujeme s vedením o hráčích, letní přípravě. Kontrakt běží dál. Chtěl bych tu pracovat dál a věřím, že budeme mít lepší výsledky," dodal někdejší trenér Znojma, Ostravy a Jihlavy.