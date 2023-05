Takovou rozlučku si Bílek nezasloužil. Naše jaro je ostuda a tragédie, přiznal Hejda

Kapitán plzeňských fotbalistů Lukáš Hejda byl mimořádně zklamaný a kritický po domácí porážce 0:2 s Bohemians 1905 v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o titul.

Třiatřicetiletého obránce mrzelo, že se Západočeši nedokázali v posledním domácím zápase sezony lépe rozloučit s trenérem Michalem Bílkem, který v létě po vypršení smlouvy odejde. Hejda na emotivní tiskové konferenci označil jarní výkony a výsledky Viktorie za ostudu a tragédii.

Bohemians už ve druhé minutě poslal do vedení Martin Hála po hrubé chybě brankáře Jindřicha Staňka, ještě do přestávky přidal pojistku "Klokanů" Lukáš Hůlka. Neúspěšní obhájci titulu v nejvyšší soutěži protáhli sérii bez vítězství na šest utkání a potřetí za sebou prohráli.

"Před zápasem si můžeme říkat a malovat, co chceme, ale ve druhé minutě dostaneme klasický plzeňský gól na jaře. Ani to by nás ale nemělo položit, protože jsme na to měli 88 minut. Potom se 15 minut kopeme za uši, nedáme si balon na dva metry, což je největší tragédie. Aspoň za mě jsem se chtěl rozloučit s trenérem úplně jinak. Tohle si tenhle frajer nezasloužil a hodně mě to mrzí," řekl Hejda novinářům.

Plzeňští po podzimní části vedli ligovou tabulku o dva body před Slavií a na dalšího pražského rivala Spartu, která dnes získala titul, měli dokonce sedmibodový náskok. Nakonec se Viktoria musí spokojit s konečnou třetí příčkou. "Ať už celé jaro nebo poslední zápasy, to je od nás tragédie. Vyžíráme si to do dna a vyhlížíme už konec, abychom se z toho trochu vyhrabali, začali od nuly a vybudovali zase něco jiného, nového," prohlásil Hejda.

"V zimě jsem tady vyhlašoval útok na titul, teď to zní až trapně. Tím, jak jsme to měli rozehrané, je to obrovské zklamání. Třetí místo pro Plzeň není žádná tragédie, ale spíš to, jak jsme k němu došli. Jaro je za nás ostudné. Kdyby to bylo za jiných podmínek, tak bychom třetí místo a poháry brali," přidal bývalý stoper Sparty, Příbrami nebo Jablonce.

Západočeši na jaře inkasovali řadu smolných branek a nebyli produktivní. "Vymlouvat se na smůlu asi nebudu. To není smůla, když dostaneme třeba devět takových branek. Nemohoucnost vepředu, góly jsme nedávali a strašně jsme se na ně nadřeli. Ale proč to tak bylo, nedovedu říct," přemítal Hejda.

Přestože sobotní utkání na Slavii kvůli zranění v obličeji nedohrál, při Bílkově domácí rozlučce nechtěl chybět. "Věděl jsem, co je to za zápas. Šlo o rozlučku s trenérem, tam nebylo co vymýšlet. Měl jsem pouze roztržené obočí, mám monokl. Do zápasu jsem chtěl za každou cenu. Mrzí mě, že jsme se rozloučili takhle," uvedl rodák z Bílovce.

Ocenil dvouleté angažmá kouče Bílka, jenž loni dovedl Viktorii k titulu a postupu do skupiny Ligy mistrů. "Určitě tady nechal za sebou neskutečnou stopu, rok 2022 byl fenomenální. Nedávno jsme se o tom bavili s kluky, že dlouho nebo možná ani nikdy jsem nezažil, že by za nějakým trenérem v Plzni takhle kabina šla a takhle ho měla ráda. Z tohohle pohledu super trenér a super frajer. Jak už jsem řekl, tohle si nezasloužil," dodal Hejda.