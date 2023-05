Švancara: V Olomouci to podle mě byla penalta. Kdo vyhraje derby, dojde si pro titul

"Máme před sebou derby a to hodně ukáže. Podle mého kdo ho vyhraje, ten si dojde pro titul," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Oba týmy mají takovou kvalitu, že v dalších zápasech náskok udrží. Navíc budou mít obrovskou podporu také ve fanoušcích, kteří jim vytvoří domácí prostředí i venku.

Když vyhraje Sparta, odskočí Slavii na pět bodů a to je titul na sto procent.

Když Slavia, bude vést sice jen o bod, ale prokazuje mentální sílu, aby závěr zvládla.

Remíza také hodně hovoří pro Spartu, ale tam by mohlo přijít ještě její zaváhání.

Sparta na remízu ovšem hrát nebude, to si doma ani nemůže dovolit. Slavia ani nesmí, je si vědoma, že jenom výhra jí dává šanci.

Už dvakrát zápas na Spartě zvládla, proto se těším, co trenér Jindra Trpišovský vymyslí. Čekám od něj nějakého žolíka, čachrování se sestavou, nějaký nápad, jemuž zatleskáme. V tom umí překvapovat. Má na výběr hodně zajímavých hráčů v dobré formě, což - na rovinu - Sparta říct nemůže.

Byly obavy, jak Sparta dopadne v Olomouci. Zvládla to. To jsou neslané nemastné titulové zápasy, kdy si odvezeš tři body a hned se na ně zapomene.

Přišel laciný gól, asi to olomouckému brankáři skočilo. Rozhodla jediná šmudla, ale jak říkám, jsou to zápasy, které posouvají mužstvo k titulu. Loni takové odehrávala Plzeň.

Rozebírala se ruka sparťanského hráče ve druhé půli. Za mě jasná penalta. Rozhodčí to vyhodnotili jinak, můj názor však je, že to pentle byla. Nerozumím tomu, nedávno se pískaly mnohem podivnější.

Slavia vyprovodila ve vršovickém derby Bohemku 6:0, určitě ji to nakopne do derby, do fazony, kdy si věříš a daří se ti. Ale kolikrát je lepší vyhrát 1:0 jako Sparta v Olomouci než dát někomu takový příděl.

Soupeř to za stavu 0:3 už trochu v hlavě zabalil, sezona se vydařila, proč honit něco, co se nedá.

Zápas neskutečně vyšel Václavu Jurečkovi. Jak namířil, tak to tam spadlo. Jeho střelecké výkony mě poněkud překvapují. Nečekal jsem, že bude tak výrazný. Myslel jsem, že bude spíš plnit úlohu Standy Tecla, tedy hodně práce na hrotu v pokutovém území, občas gól, občas asistence.

Ale dává dost navíc právě v podobě gólů. Stal se z něj důležitý lídr týmu směrem k titulu. Otvírá utkání, skóruje při složitém vývoji utkání. Slavia má na rozdíl od Sparty navíc dost útočných es.

Při plzeňské loňské jízdě brankář Jindřich Staněk chytil i nemožné. Byl velkou osobností titulové sezony a kvalifikace do Ligy mistrů. Teď se mu nedaří.

Co pustil se Slováckem, je katastrofa. To je žákovský přípravkový gól, který dostávají malincí kluci. Něco v hlavě podcenil, asi už měl myšlenku, kam míč vyhodí. Bohužel špatných zásahů má nyní víc. Je to podle mne shoda náhod, ale určitě to škodí týmu i jemu.

Chytat rozhodně nezapomněl, ve dvaceti sedmi letech je v ideálním věku. Zase se zvedne, ještě toho má hodně před sebou.

Brno je marné, vystřelilo v Ostravě na branku snad jen jednou. Nepředpokládal jsem, že proti Baníku uspěje a doveze tři body, ale doufal jsem, že si vytvoří základ do dalších střetnutí, poladí formu, něco si vyzkouší.

Výkon však hodně špatný, nic extra zajímavého jsem neviděl. Asi je na tom společně se Zlínem úplně nejhůř, co se týče aktuální formy.

Vymysleli jsme, že na domácí duel s Pardubicemi bude vstupné jen deset korun, abychom fanoušky nalákali. Pojďte nám pomoct, potřebujeme vás. Víme, že fotbal je krutý, ale v dalším týdnu může být neskutečně krásný. Jedním vítězstvím se může všechno zlomit.

Nesmí se však spoléhat pořád na tytéž hráče, probrat se musí i ti, co jsou v kádru několik roků a teď stagnují. Když dva tři vyrostou, jsou schopní tým táhnout.

Bojím se posledního místa a sestupu, ale i baráže s Líšní, což by město sice oživilo, nicméně by to bylo pro Zbrojovku hodně složité a deprimující.

Záleží i na tom, jak si povedou ostatní ve skupině o záchranu. Baník je z toho venku, Jablonec zřejmě taky, klidu se blíží Teplice.

Zatímco Brnu výměna trenéra moc neprospěla, v Teplicích se povedla. Zvedají se, vypadají slibně. Ve fotbale je to často o dvou hráčích, kteří najednou chytí formu, hodně může však pomoci trenér. Vyčistí kabinu, překope sestavu, něco změní. Vytvoří atmosféru. Nesmí mít však zraněné a karty. A když kluci formu nemají, tak se může stavět na hlavu a nepomůže to.

Tipoval jsem, že zápas Mladá Boleslav s Hradcem Králové skončí bez gólů a bude to nuda. To jsou přesně případy, kdy zkoumáme, jak motivovat střední část, když z ní není pohárová účast v Evropě.

Může to posloužit snad tomu, že má klub zajímavé dorostence a vyzkouší si je, jestli mají jít v létě do přípravy s áčkem. Jinak je to důkaz, jak může být nadstavba neatraktivní. Bylo to o ničem.