Švancara: Fotbal v Jablonci plakal. Jestli má Sparta nejlepší formu, ukáže nadstavba

"Slavia byla v Jablonci maximálně efektivní, ale fotbal na tom terénu zase plakal. Nedivím se trenéru Trpišovskému, že hráče chránil před zraněním," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Dvě střely na branku, dva góly, Slavia byla v Jablonci maximálně efektní. Namlsali jsme se, že je válec, vytvoří si mraky šancí nejen v naší lize, ale i na evropské úrovni, její útočná hra nás baví.

Přijde i zápas - holomajzna, který není hezký, kdy ji nepoznáváme, ale je to ojedinělé. Pro ni jsou důležité body. Nehraješ dobře, ale vyhraješ, pro psychiku mančaftu věc náramná. Domácí byli na Slavii co se týče obrany dobře nachystaní, kdyby nepřišla zásadní chyba jabloneckého brankáře, měla by to daleko těžší.

Fotbal v Jablonci plakal, Slavia si opět stěžovala na hřiště. Já už několikrát říkal, že terény budou hodně rozhodovat o titulu, v Liberci to nezvládla, v Jablonci ano. Trenér Trpišovský nechal z toho důvodu stát Hovorku a Provoda, něco takového jsem v kariéře nezažil, přitom jsme hráli na daleko horších. Ale má k tomu svoje důvody a logiku: ochránit hráče pro důležitější zápasy. Na takových hrbolech se mu zranili, zkušenosti má neblahé. V Edenu mají hřiště výborné, jsem přesvědčen, že Zlín porazí. A nadstavba ve skupině o titul proběhne na stadionech, kde jsou povrchy poměrně kvalitní.

Plzeňský trenér Bílek si hned po vítězství nad Ostravou moc pochvaloval, že v nadstavbě přivítá jeho mužstvo Spartu doma. Je to opravdu dost důležité. Jak marketingově, protože fanoušci přijdou, bude vyprodáno, je to přínos peněz. Ale i sportovně, diváci umějí vytvořit fantastickou atmosféru, je to dvanáctý hráč. Mezi Plzní a Spartou probíhá skoro nenávist, bude to vřít, domácí půda je rozhodně výhoda. Ale kdo chce získat titul, musí umět vyhrávat i venku.

Baník vedl asistent Galásek, trenér Smetana byl odvolán. Nevím, co se děje uvnitř, jestli se s někým nepohádal, ale Baník se mi na jaře moc líbil, jaký hrál koukatelný fotbal. Dostával sice moc gólů, výsledky také nebyly nejlepší, určitě neprospěla domácí porážka s Karvinou, ale herně šel nahoru.

Takže nevím, co vedení klubu vlastně chce. Vyhrávat, to bez debat, to chápu, ale když se mužstvo zvedne herně, výsledky by měly přijít. Nerozumím tomu, proč se v české lize tak rychle střídají trenéři, aniž by dostali prostor na práci. Pokud se to ovšem v klubu lidsky nerozhádalo, ale to já nevím. Na první trojku Baník s tímhle kádrem rozhodně nemá.

Velký obdiv zaslouží Adam Hložek. Sto zápasů, přes třicet gólů, okolo dvaceti asistencí, to jsou neskutečná čísla. Kdyby tu zůstal ještě pět let, asi by se stal nejmladším ligovým kanonýrem v historii české ligy, možná i federální, tam takový přehled nemám. Do klubu se většinou vstupuje po třicítce. Klobouk před ním dolů. Sparta mu sedí, vychovala ho, i když my z Brna víme, že v tom máme taky svoje prstíčky. Sparta ho už asi neudrží, v létě odejde.

Modlím se za něj, ať přestoupí tam, kde bude pravidelně hrát. Ať se nezvolí jen byznys, ať neskončí někde na lavičce. Má ještě trochu problém, že se neumí prosadit v top zápasech na evropské, či dokonce reprezentační scéně, ale musíme pořád brát v potaz, že mu ještě není dvacet. Proto po něm nechtějme hned, aby rozhodoval každý zápas. Podle mého bude ještě lepší, za tři roky může hrát v nějakém velkém slavném klubu, ať si to neuváženým přestupem nepokazí.

Tvrdí se, že Sparta má nyní nejlepší formu. Mají ji slušnou, za nejlepší si ji ovšem netroufám označit. Takovou měli při nástupu trenéra Vrby, kdy vyhrávali, co se dalo, ale pak to uklouzlo. Počkám si, až se střetnou s nejsilnějšími soupeři. Nechme si závěr ligy, tam se ukáže, kdo jak na tom je, nastaví zrcadlo všem třem mančaftům, které hrají o titul.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Nepodceňuji Slovácko, ale proti Spartě vyložené šance nevyužilo, naopak chybami jí to hodně ulehčilo. Tu nejvýraznější vyrobil ruský legionář Ljovin. Sportovci to mají v zahraničí strašně těžké. Všichni stojíme za Ukrajinou, pomáháme, jak se dá, on je Rus, stojí na druhé straně. Nedokážu se vůbec vžít do jeho situace, má to složité. Honí se mu hlavou všelicos, neví, co má dělat.

Je mu možná líto, že válka je, ale je Rus a všechno se na něj hrne, dostává ze všech stran sežrat, že se Putin zbláznil. Jeho psychika je rozbitá a dělá chyby. U sportovců se to projevuje hodně výrazně, jsou mediálně vidět. Myslím si, že už ani hrávat nebude, dokud se nespraví, nebyla to jeho první chyba.

Je tu nový střelecký objev David Douděra. Moc jsem ho dosud nevnímal, doufám, že to není jen vystřelení v závěru jara a bude v tom pokračovat. Snad nezapadne jako například Jan Matoušek a ještě něco ukáže. Těží z toho, že má pod sebou Marka Matějovského, který mu to krásně dává. Pomáhá mu i to, že mu věří trenér Hoftych, který s ním mluví, povzbudí ho a to ho nakopne. Nejednou si uvědomí, že pět kol po sobě dal gól, sebedůvěra naroste. Čapl fazonu, určitě potrápí i teď Plzeň.