Švancara: Neudělená červená pro Peška? Hrálo se na Spartě... I ona ale klopýtne

"Sparta sice nabrala náskok, ale jsem přesvědčen, že i ona klopýtne. Všechny týmy o něco bojují, žádný zápas není jednoznačný," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Slavia zaváhala v dohrávce ve Zlíně a Sparta tak vlastně navýšila náskok. Ale nemyslím si, že by mělo být o titulu rozhodnuto.

Když ji sleduju, jsem přesvědčen, že klopýtne taky. Všechny týmy o něco bojují, o pohárové příčky, o záchranu, o umístění.

Zápasy - zaplaťpánbůh - nejsou jednoznačné, pro favority jednoduché. Rozhodne až derby, nadstavba.

Pro Spartu je hodně důležité, že nastupuje Lukáš Haraslín a má formu. Zejména střeleckou. Má u spoluhráčů respekt, protože se na něho mohou při zakončení spolehnout.

Když máte vepředu takového borca, už podvědomě ho hledáte, protože víte, že umí vystřelit. Že má u toho i trochu štěstí, to k tomu patří, jde mu naproti.

Pro mě je jenom záhadou, že nehrává celé zápasy. Až se dá ještě víc zdravotně dohromady, bude pro Spartu ještě důležitější. Protože se na něj může spolehnout. To se nedá říct o Kuchtovi a zálohu má horší než Slavia.

Po utkání s Libercem si trenér hostů Luboš Kozel posteskl, že měl být po druhé žluté vyloučen Pešek, když ještě za stavu 0:0 fauloval Pennera. Souhlasím s ním, červená.

Kozel si měl však uvědomit, že se hrálo na Spartě, přičemž nic dalšího nedodávám.

I já v závěru, kdy Sparta bránila těsný náskok, vypozoroval, jak rozhodčí čeká, až nějaký sparťan spadne a přeruší tak liberecký tlak. Opět přicházejí různé verdikty…

Nejlepší střelec minulého ročníku Václav Jurečka se nechal v dohrávce ve Zlíně vyloučit. Oslabil mančaft, ale i v deseti měla Slavia utkání zvládnout.

Dovedu se vžít do jeho pocitů, sám jsem to mockrát zažil. Od první minuty se s někým, kdo vás hlídá, štengrujete, popichujete. Jsi v uvozovkách ta hvězda, někam přijedeš, od první minuty do tebe někdo zajíždí, provokuje. A to je často i účel.

Stejně jako Vlasta Daníček ze Slovácka to Jurečka nezvládl. Na to si musí kluci dávat bacha.

Také se mi to jednou stalo, v roce 2009 ve Slovácku. Pořád mi můj strážce nakládal, ohnal jsem se, bohužel jsem ho trefil do obličeje mezi nos a zuby.

Delegát to viděl, dostal jsem pět nebo šest zápasů a naloženo od novinářů. Dneska je navíc VAR, který všechno odhalí.

Čtvrtou kartu viděli Oscar a Ivan Schranz, trest si odpykají doma proti Pardubicím, což nemusí být taková starost, na derby už budou k dispozici.

Názory, že tak snad učinili úmyslně, neberu. Zaprvé by Slavia takto přemýšlet nemusela a snad ani nepřemýšlí a pak kluci se sami vyřazují ze základní sestavy. A s tím bych moc nehazardoval.

Na jejich místo se tlačí jiní borci, často neštěstí jednoho je štěstí pro druhého. Konkurence je velká. Záskok dosavadnímu náhradníkovi vyjde, hned trenér zavětří, hele, má formu. To se týká i Jurečky.

Jsem trochu rozhozený z výkonů a výsledků Slovácka. Ve Zlíně to mělo dobře rozjeté, pak přišel ten Daníčkův přestupek. Před tím týmu unikl závěr s Pardubicemi, přestože naopak hrál přesilovku. Společně s Karvinou je to pro mne zklamání jara.

Kádr je přitom slušný, trenér přísný a šikovný, zvedne se. Teď přichází ideální soupeř: doma Sparta s vyprodaným hledištěm.

Naopak chválím Zlín. Dělá body, herně se zlepšil, změna trenéra vyšla. Bojuje o záchranu fest.

Ale snaží se i Pardubice, České Budějovice, nikdo není předem odepsaný, jak to bývalo v minulých letech. Mám z toho radost, bude to napínavé i dole.