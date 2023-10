Strašné chyby v obraně, to se nesmí stát, říká Švancara o prohře Sparty

"Námitky, že pohároví účastníci měli za sebou těžký týden, neobstojí. Plzeň vyhrála v Záhřebu, tak co chce víc?" říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Sparta prohrála v Boleslavi, pro obhájce titulu je to první porážka v sezoně. Ale nebylo to ani tak o ní jako o domácích.

Byli perfektně nachystaní. Boleslav má ohromnou sílu dopředu. Má na kontě 29 branek, dobře, devět ze Zlína, to hodně pomůže, ale přidává i další. I proti Spartě.

Sparta a Slavia dominují naší soutěži, občas je však někdo může nechytat, tentokrát to byla Boleslav. Ne urputným bráněním a semknutým blokem u vápna, ale aktivní hrou.

Neřekl bych, že Sparta byla tragická, jenže v koncovce selhala. A hlavně taky v obraně. Sparta špatně bránila. Stačí připomenout druhý gól věnovaný naprosto zadarmo, něco takového se nesmí stát.

Nebo ten třetí. Dlouhý centr, nedoskočený Júsúf, strašná chyba. Řekl bych, že jednoznačně chyběl Laďa Krejčí, ač věkově mladý, ale velmi zkušený hráč.

Námitky, že pohároví účastníci měli za sebou těžký týden, neobstojí. Plzeň vyhrála v Záhřebu, tak co chce víc? V kabině zavládla pohoda, na další zápas se těšila. A přišla blamáž s Karvinou. To jsou body, které budou podle mého Plzni chybět v boji o pohárové umístění.

Vršovické derby bylo jednoznačně v režii Slavie. Kondičně to byl šílený zápas, nahoru dolů, moc se nefaulovalo. Když takový duel plyne, je to pro bránící mužstvo smrt.

Bohemka nechtěla utkání pokazit, nezazdila to, ovšem Slavia je tak kvalitní mančaft, že si to uhlídala. Přitom domácím zachytal gólman Martin Jedlička, jehož považuju za jednoho z nejlepších brankářů v lize.

Tomič vstřelil nádherný gól. Hodně mu napomohla sklepávačka Oscara, ale trefil to parádně. Proti tomu se nedá nic moc dělat, prostě to trefil.

Padalo málo gólů, já věřím, že to bylo terénem. V týdnu dost pršelo, trávníky byly měkké, promáčené, klukům to nepadalo, jak by mělo. Hlavně však chyběly plzeňské góly.

Pro mě je překvapení, že Zlín neprohrál v Olomouci. To je záhada. Olomouc hlavně doma umí porazit kohokoli, pak nezdolá Zlín. Pro mladého kouče hostů Bronislava Červenku je to ovšem velká vzpruha.

Na trenérské lavičce došlo k souboji dvou velkých olomouckých legend Pavla Hapala a Radka Látala. Nečekal jsem, že Jablonec v Ostravě vyhraje, ale Radek Látal ho dobře připravil.