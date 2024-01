Staněk ve Slavii? Pro Plzeň dobrý deal, tvrdí kouč Viktorie Koubek

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek označil transfer brankářské jedničky Jindřicha Staňka do pražské Slavie za dobrý obchod pro Viktorii.

Koubek od letního návratu do Plzně věděl, že Staněk má slíbený odchod v případě adekvátní nabídky.

"Samozřejmě mě překvapilo, že to byl český klub, když se stále hovořilo o zahraniční nabídce," připustil zkušený kouč.

"Ta adekvátní nepřišla, jak je vidět. To nahradila pražská Slavia. Pravděpodobně byla i pro hráče zajímavá, třeba na úrovni jeho vysněného angažmá. Ale neznám podmínky," pokračoval Koubek.

"Zajímalo mě, co z toho bude pro Plzeň, kádr a sportovní stav věci. V tuto chvíli to vypadá jako dobrý deal," pochvaloval si trenér třetího celku tabulky.

Vedle finanční kompenzace získali Západočeši i záložníky Lukáše Červa a Matěje Valentu.

Sedmadvacetiletý Staněk v Plzni působil čtyři roky a vypracoval se v jasnou jedničku.

"Pochopitelně když vám odejde brankář, který chytá za národní mužstvo, tak se to může na první pohled zdát jako oslabení. Čas ukáže, jestli to tak bude," podotkl Koubek.

Trenérský ansámbl Viktorie má podle něho absolutní důvěru ke gólmanské trojici, která v klubu aktuálně je.

"Zejména návrat Martina Jedličky vyřešil zdánlivý pohled, že je to oslabení," řekl Koubek, jenž má vedle navrátilce z hostování v Bohemians k dispozici ještě Viktora Baiera a Slováka Mariána Tvrdoně.

Zatím však nedokáže posoudit, kdo bude Staňkovým nástupcem. Pětadvacetiletý Jedlička byl na podzim i v jarní části minulé sezony jedničkou Bohemians 1905.

Odchovanec Baier, který příští úterý oslaví 19. narozeniny, loni zasáhl do pěti soutěžních zápasů A-týmu a je považován za jednoho z nejtalentovanějších českých gólmanů.

"Žádný hráč nemá nic jistého, ať je to brankářský post nebo hráči v poli," upozornil Koubek.

"Nejvýznamnějším a nejpozitivnějším zásahem do kádru je v tuto chvíli příchod Lukáše Červa a Matěje Valenty," zmínil trenér Viktorie záložníky, kteří dorazili do Štruncových sadů jako součást Staňkova transferu.

V Plzni oproti předpokladům zůstal útočník Rafiu Durosinmi, jenž měl blízko k přestupu do Eintrachtu Frankfurt údajně za zhruba čtvrt miliardy korun.

Jednadvacetiletý Nigerijec však v Německu neprošel zdravotní prohlídkou. Durosinmi v říjnu absolvoval operaci kolena a trénuje individuálně, ale měl by s mužstvem odletět na soustředění do Španělska.

"Jaké má pocity, to samozřejmě nevím. Nadšený určitě nebude. Vnímal jsem to tak, že byl jednou nohou pryč. Postupem času jsem se smiřoval s jeho odchodem. Je tady," konstatoval bývalý trenér Bohemians 1905, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Ostravy nebo Slavie.

Záložník Adam Vlkanova by z třetího celku ligové tabulky měl zamířit na hostování do polského Chorzówa. Trojnásobný reprezentant na podzim nepatřil do základní sestavy, zasáhl jen do osmi kol, v nichž neskóroval.

"Adam řešil určitý stav nespokojenosti se svým herním vytížením a bylo mu vyhověno," dodal Koubek.