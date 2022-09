Spartu fanoušci vypískali. Nevidím problémy, prohlásil kouč Priske po dalším selhání

Potřetí v řadě nedokázali fotbalisté Sparty ve Fortuna:Lize zvítězit. Se Zlínem doma jen remizovali 0:0 a na vedoucí Plzeň ztrácí čtyři body. A to mají Západočeši ještě zápas s nováčkem z Brna k dobru. "Nevidím problémy, ale výzvy," prohlásil letenský kouč Brian Priske po blamáži se Zlínem, na jejímž konci se na hráče v rudém snášel masivní pískot nespokojených tribun.

Ze sedmi zápasů nového ročníku sparťané už čtyřikrát v lize zaváhali. A to ještě navíc dosud nenastoupili ani proti jednomu týmu z nejlepší šestky minulé sezony. K tomu připočtěte trapas s bleskovým vyřazením v předkole Evropské konferenční ligy.

"Jsme tým, který se trápí s vytvářením šancí a střílením gólů proti velmi defenzivně laděným týmům, s nimiž hrajeme od začátku sezony," tvrdil Priske po remíze se Zlínem.

To, že Letenští dosud hráli s papírově slabšími celky, je tak zřejmě podle dánského kouče spíš nevýhoda. "Soupeři zaparkují autobus, kvůli čemuž si těžce vypracováváme příležitosti a dáváme góly," krčil rameny Priske.

"Musíme se chopit výzvy, zlepšit se a hrát lépe v ofenzivě. Je evidentní, že v utkáních dominujeme, ale z té dominance si nevytvoříme dostatek šancí," hledal bývalý stratég Midtjyllandu důvody neúspěchů.

Spokojený ovšem nemohl být ani s nasazením svých svěřenců. "První poločas proti Zlínu mě zklamal," uznal Priske. "V ofenzivě jsme byli příliš pomalí, neměli jsme dostatečné tempo, nevytvořili si dost příležitostí," vyčítal.

Blíž k vítězství měl ovšem ve druhém poločase paradoxně soupeř. Fillo nastřelil v obrovské šanci břevno, Silný v další tutovce nechal vyniknout brankáře Holce. "Zlín taky mohl skórovat a mohl si odvést tři body," přiznal Priske.

"Ševci" ale po remíze nespokojení nebyli. "Jsem rád, že si odvážíme bod, protože za to, jak to kluci odpracovali a jak plnili úkoly, jsme si to určitě zasloužili," zářil kouč Jan Jelínek.

"Sparta do obou poločasů vstoupila velmi aktivně a hrozila po centrovaných míčích. Na to jsme byli připravení, standardní situace jsme taky ubránili. Čekali jsme na vypíchnuté míče ve středu hřiště a brejkové situace, které se nakonec objevily. Bohužel jsme je nevyřešili gólově, abychom byli šťastnější a přetavili to ve tři body na naší stranu. Remíza je zasloužená. Bod bereme s pokorou," zopakoval Jelínek.