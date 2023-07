Sparťan Karabec by mohl zamířit do Itálie. Agent potvrdil zájem ze Serie A

Fotbalový reprezentant do 21 let Adam Karabec by mohl zamířit z pražské Sparty do Boloni. Zájem účastníka italské Serie A o dvacetiletého záložníka potvrdil serveru iSport.cz hráčův agent Pavel Paska.

Karabec by se mohl stát po Ladislavu Krejčím starším dalším levonohým fotbalistou, který přestoupí ze Sparty do Boloni. Nynější záložník Hradce Králové odešel do Itálie v roce 2016. "Zájem Boloni mohu potvrdit. Uvidíme, jak se celá situace vyvine. V tuhle chvíli bych nerad předbíhal," podotkl Paska. Sparťanský odchovanec odehrál v české nejvyšší soutěži 86 utkání a vstřelil osm branek. V uplynulé sezoně získal Karabec s klubem ligový titul a představil se i na nedávném mistrovství Evropy jednadvacítek. Na něm český výběr neprošel ze skupiny.

