Sparta začala vítězně a vylepšila si psychiku. Trefili se Stanciu i mladík Drchal

před 58 minutami

Fotbalisté Sparty na úvod zimní přípravy dnes na Strahově porazili 3:1 České Budějovice. Za letenský celek se v prvním poločase prosadili Václav Drchal a Nicolae Stanciu. Po přestávce sice snížil Matej Mršič, ale dvougólové vedení vrátil domácím Vojtěch Patrák.

"Rozdělil bych to na dva poločasy. V prvním jsme byli aktivnější, dobře nám hrály kraje s následnými dobrými centry. Druhý poločas byl trošičku horší. Budějovice se zlepšily, více nás napadaly nahoře a my si s tím nevěděli tolik rady. Ale zvládlo se to výsledkově, chtěli jsme první utkání vyhrát kvůli psychice a to se povedlo," řekl asistent trenéra Sparty Michal Horňák.

Sparta do utkání nasadila tři ze čtyř dosavadních zimních posil. Od začátku prvního poločasu nastoupili stoper David Lischka se záložníkem Martinem Haškem, ve druhém dějství se na hřiště dostal také obránce Matěj Hanousek.

Vedle nich letenský celek získal také švédského reprezentanta Davida Moberga Karlssona. Ten má ale podobně jako několik dalších hráčů zažívací potíže a nebyl k utkání nominován. "Pět nebo šest hráčů dostalo střevní chřipku. Jsou ve zdravotní nepohodě, takže nebyli připraveni k utkání," uvedl Horňák.

Domácí o vítězství rozhodli v prvním poločase, ve kterém se nejprve prosadil Drchal a pak z přímého kopu Stanciu. Ve druhé půli sice snížil Mršič, ale poslední slovo patřilo Spartě zásluhou osmnáctiletého Patráka.

"Lischka byl kvalitní, dobře četl hru, vytlačoval, organizoval. Sice se nevyhnul chybám, ale byli jsme s ním spokojeni. Hanousek se svezl s nevýrazným výkonem týmu v druhé půlce, ale snažil se podporovat útok. Martina Haška znám, jeho součinnost s Váchou a Stanciem fungovala velice dobře," zhodnotil Horňák posily. "Velice dobře začal také Patrák, měl dobré tahové věci, ale pak odpadl fyzicky," řekl o sparťanském odchovanci.

Sparta rovněž zkoušela variantu s posunutím rumunské hvězdy Stanciua na více ofenzivní post do středu hřiště. "Tím, že máme velice silný střed, by se mohla otevřít možnost vysunout Stanciua ještě více dopředu, aby hrál více ofenzivně. Dnes dobře doplňoval Drchala, který dobře plnil roli, kterou jsme po něm chtěli. A měl dobrou součinnost se Stanciuem," dodal sparťanský asistent.

Sparta proti Českým Budějovicím měla původně odehrát dvě utkání, to odpolední ale bylo zrušeno kvůli silnému sněžení.

Přípravná fotbalová utkání:

Sparta Praha - České Budějovice 3:1 (2:0)

Branky: 18. Drchal, 33. Stanciu, 82. Patrák - 62. Mršič.

Sestava Sparty - I. poločas: Heča - Alexandr, Štetina, Lischka, Čivič - Pavlík, Vácha, Stanciu, Hašek, Plavšič - Drchal. II. poločas: Nita - Zahustel, Štetina (68. Lischka), Costa, Hanousek - Patrák, Frýdek, Sáček, Kanga, Dudl - Hložek. Trenér: Ščasný.

Druhé utkání Sparta - České Budějovice bylo zrušeno.