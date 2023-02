Sparta vedla ve Zlíně o tři góly, přesto se i proti deseti o vítězství ještě třásla

Fotbalisté Sparty vyhráli v utkání 21. kola Fortuna:Ligy ve Zlíně 3:2. Letenští vedli už o tři góly, ale nakonec se o vítězství strachovali a domácí po dvou trefách mocně šturmovali za srovnáním, i když dohrávali v deseti. Mladá Boleslav doma remizovala 2:2 s Českými Budějovicemi, Bohemians se rozešli smírně 1:1 s Brnem.

Lepší začátek si Sparta ve Zlíně nemohla přát. Po necelých dvou minutách hry rozehrála rohový kop, míč v šestnáctce nadzvedl Vitík a kapitán Krejčí jej pohodlně zblízka zasunul do sítě. Kapitán pražského celku skóroval pošesté v ligové sezoně.

Ve 12. minutě mohl navýšit vedení Čvančara, jeho hlavičku vytahoval mimo prostor branky Rakovan, o deset minut později vypálil těsně vedle Haraslín.

Zlín se do ofenzivy dostával jen sporadicky a Kovář v brance hostů nemusel během první půle řešit žádné vážnější situace. Zato Rakovan na druhé straně byl stále ve střehu.

Sparta měla hru pod kontrolou a ve 27. minutě se dočkala druhé branky. Čvančara vystřelil zpoza vápna, Rakovan jeho pokus jen vyrazil, střelec k míči doběhl jako první a dopravil jej do sítě. V závěru úvodní půle se mohl zapsat mezi střelce i Kuchta, jenže zamířil těsně vedle.

Zlínský náznak větší odvahy v úvodu druhé půle srazilo opět špatné bránění standardní situace. Sadílkův roh hlavičkoval Zelený a Čvančara z brankové čáry pojistil třetí trefu Sparty.

Domácí se vrátili do hry nečekaně rychle. Po akci střídajícího Slončíka a centru Vukadinoviče snížil Hrubý. O pět minut později proměnil Kozák penaltu po ruce Zeleného. Poté byl autor druhé zlínské branky blízko vyrovnání po Kovářově velké chybě, sparťanský gólman ale míč směřující do sítě stihl odvrátit.

Zlín výrazně ožil, Sparta vypadla z role a musela se bránit náporu. Před Kovářem to několikrát vřelo, potřetí však neinkasoval. Tlak domácích v závěru gradoval i přesto, že po čtyřech minutách na hřišti byl po dvou žlutých kartách vyloučen Fillo. Obě karty viděl v průběhu jediné minuty. Velkou šanci měl Balaj, ale Sparta výhru uhájila.

Kanonýr Řezníček trefil Brnu bod

Fotbalisty Bohemians poslal v utkání s Brnem do vedení pět minut po pauze Prekop, v 70. minutě však srovnal 14. gólem v sezoně lídr střelecké tabulky Řezníček.

Bohemians začali aktivněji a po šesti minutách měli první šanci. Beranova tečovaná střela skončila těsně vedle tyče. V 8. minutě se po otočce z těžké pozice ve vápně prosadil povedenou ranou s pomocí vzdálenější tyče domácí Puškáč, podle rozhodčích si ale při zpracování nákopu pomohl rukou a branka tak neplatila.

Po čtvrthodině sudí neuznali gól také na opačné straně. Granečný po rohu zpoza vápna napálil odražený míč přesně k tyči, druhou trefu v ligové kariéře ovšem nakonec nemohl slavit. Domácímu brankáři Jedličkovi totiž zaclonil výhled jeho nevlastní bratr útočník Řezníček a rozhodčí posoudili situaci jako ofsajd.

Nejlepší střelec ligové sezony se neprosadil ani v 25. minutě, kdy zakončil brejk jen slabým pokusem. Na opačné straně se krátce nato zranil domácí útočník Puškáč a musel přepustit místo Prekopovi.

Pět minut po změně stran Pražané otevřeli skóre. Po dlouhé kombinaci přenesl míč Jánoš na Köstla, který z první přihrál před branku, kde zblízka s pomocí přední tyče Prekop překonal gólmana Berkovce.

V 58. minutě mohl přidat pojistku Köstl, jeho hlavičku po Čermákově centru ale vyrazil Berkovec. Zdálo se, že Pražané kontrolují průběh, jenže v 70. minutě hosté po rychlé akci srovnali. Texl se protáhl středem hřiště, přihrál Řezníčkovi, ten se zbavil soupeře a zkušeně zamířil k tyči. Čtyřiatřicetiletý útočník 14. gólem v ligové sezoně už překonal svoje dosavadní maximum z ročníku 2015/16 a střeleckou tabulku vede již o tři branky.

"Klokani" si mohli vzít vedení zpět v 88. minutě, Prekop ale z otočky jen trefil Berkovce a svou druhou branku v utkání nedal. Pražané potvrdili, že se jim doma v tomto ročníku příliš nedaří, získali tam jen 10 z celkových 29 bodů. V roli hostujícího týmu tam však porazili Pardubice.

Jihočeši dvakrát srovnali

V Boleslavi skóre otevřel ve 13. minutě domácí Kušej, ve 43. minutě srovnal z penalty českobudějovický Čolič. V 58. minutě znovu poslal domácí do vedení Kubista, v 78. minutě ale uzavřel stav Králik.

Mladá Boleslav byla v prvním poločase lepším týmem, stejně jako před týdnem při výhře proti Hradci Králové (1:0) hrozila především útočná dvojice Kušej, Ladra.

Po několika nadějných akcích vyslal ve 13. minutě Mareček do úniku Kušeje, jenž obešel gólmana Janáčka a zakončil do prázdné brány. Člen reprezentačního výběru do 21 let navázal na trefu z minulého kola a v pátém ligovém zápase dal druhý gól.

Střelec branky mohl záhy připravit druhý zásah pro Ladru, který sám před Janáčkem přestřelil. Českobudějovické trenérské duo Nikl, Zápotočný sáhlo ještě před pauzou do sestavy, Mršiče nahradil Zajíc. Přesto opět mohli zvýšit domácí, Ladra ale další ideální Kušejův pas poslal jen do tyče.

Krátce před koncem poločasu přišla ojedinělá šance hostujícího celku. Suchomel zahrál rukou ve vápně a sudí Batík nařídil po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop. Šeda sice vystihl směr střely, na Čoličův pokus ovšem nedosáhl a bosenský obránce vstřelil premiérovou branku v ligovém ročníku.

Domácím vrátil vedení po necelé hodině hry Kubista. Letní posila Středočechů si na hranici vápna zpracovala míč a přesnou ranou na přední tyč vstřelila třetí ligový gól v sezoně.

Vyrovnaný druhý poločas jinak mnoho šancí ke skórování nenabídl. Až v 78. minutě gólman Šeda po centru z rohového kopu podklouzl a Králik hlavou trefil odkrytou bránu. Kapitán Dynama se prosadil poprvé od úvodního kola a utkání proti Pardubicím.

21. kolo první fotbalové ligy:

Trinity Zlín - Sparta Praha 2:3 (0:2)

Branky: 54. Hrubý, 59. Kozák z pen. - 27. a 50. Čvančara, 2. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Líkař - Machálek (video). ŽK: Cedidla, Kozák, Hrubý, Fillo - Haraslín, Kuchta, Minčev. ČK: 86. Fillo. Diváci: 5112.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Fantiš - Hlinka (82. Balaj), Didiba (46. Slončík) - Vukadinovič, Hrubý, Čanturišvili (82. Fillo) - Kozák (70. Kovinič). Trenér: Vrba.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner (88. Mejdr), Sadílek (66. Laci), Kairinen, Zelený - Čvančara (66. Minčev), Haraslín - Kuchta (79. Karabec). Trenér: Priske.

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 50. Prekop - 70. Řezníček. Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Hádek - Orel (video). ŽK: Kadlec - Granečný. Diváci: 4079.

Bohemians: Jedlička - Kadlec, Hůlka, Vondra - Köstl, Jánoš, Čermák, Hála (72. Kovařík) - Beran (72. Nový) - Puškáč (28. Prekop), Drchal (84. Matoušek). Trenér: Veselý.

Brno: Berkovec - Koželuh, Šural, Tijani, Granečný (62. Divíšek) - Texl, Blecha (62. Falta) - Hladík (61. Nečas), Ševčík (86. Rogožan), Alli (90.+4 Pachlopník) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 2:2 (1:1)

Branky: 13. Kušej, 58. Kubista - 43. Čolič z pen., 78. Králik. Rozhodčí: Batík - Paták, Podaný - Hocek (video). ŽK: Hoftych (trenér) - Havel.

Ml. Boleslav: Šeda - Šimek, Karafiát, Suchý - Suchomel, Kubista, Matějovský (65. Dancák), Fulnek (59. Tomič) - Mareček (79. Žitný) - Kušej (59. Ekpai), Ladra (79. Milan Škoda). Trenér: Hoftych.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Čermák (75. Čavoš), Hora - Mršič (34. Zajíc), Hellebrand (75. Čmelík), Adediran (64. Potočný) - Michal Škoda (64. Matoušek). Trenér: Nikl.