Sparta v Jablonci nenastoupí. Vyhřívání rozpustilo sníh, Střelnice je pod vodou

Dnešní zápas 22. kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a Spartou byl odložen. Po ranním vydatném sněžení je hřiště na Střelnici nezpůsobilé. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Náhradní termín utkání zatím stanoven nebyl.

Na odložení duelu se dohodli rozhodčí, kteří ho měli řídit, se zástupci vedení soutěže i obou klubů.

"V Jablonci napadlo během noci a nedělního rána mezi 15 a 20 centimetry sněhu. Vytápění sice běží naplno již delší dobu, ale vlivem tajícího sněhu je hrací plocha téměř celá pod vodou. S ohledem na zdraví hráčů nelze utkání odehrát v řádném termínu," uvedl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman na klubovém webu.

Na nelehkém terénu hrál Jablonec doma v lize už s Olomoucí zkraje února ligový duel, následné čtvrtfinále domácího poháru s Mladou Boleslaví na Střelnici bylo kvůli sněhu odloženo. Špatný terén trápil severočeský klub i v jarní části minulé sezony.

Jablonec v úvodních dvou jarních kolech tohoto ročníku nasbíral čtyři body, Sparta dvakrát remizovala. "Mrzí nás to, měli jsme nějaký rytmus," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada, který dříve krátce vedl i Spartu.

"Myslím si, že rozhodl rozum. To, co se tady událo od rána řekněme od tří hodin, nikdo z nás nečekal. Hřiště by bylo totálně zničené a nepomohlo by to ani jednomu týmu. To, co všichni říkají, že to nevyhovuje Spartě, tak my taky chceme hrát na dobrém terénu, hráči jsou v tomhle stejní. Počasí je tady momentálně hodně špatné, v průběhu dne má ještě hodně pršet," doplnil kouč Severočechů.

Jde o sedmý odložený duel v této ligové sezoně, ale první kvůli nezpůsobilému terénu. V podzimní části byla odložena tři utkání, všechna se už odehrála. Vinou koronaviru dvakrát v původním termínu nenastoupila Karviná. Slavia v srpnu kvůli odvetě kvalifikace Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť požádala o odložení zápasu s Olomoucí.

V jarní části byla dosud odložena čtyři utkání. Úvodní dvě jarní kola nesehrály kvůli viróze v týmu Pardubice, oba jejich duely už mají náhradní termíny. Kvůli koronaviru v mužstvu nenastoupil Zlín v původním termínu proti Liberci. Duel se odehrál v úterý.