Sparta padla na samé dno. Po tragickém výkonu prohrála doma i s Teplicemi

Fotbalisté Sparty v 19. kole Fortuna:Ligy nevstřelili doma ani gól a jejich ztráta na první Slavii se rozrostla na patnáct bodů.

Fotbalisté Sparty ani v 18. kole první ligy neukončili své trápení a doma s Teplicemi prohráli 0:1. Jedinou branku zápasu dal v závěru Pavel Moulis. Severočeši na Letné zvítězili po osmi letech. Pražanům, kteří vyhráli jen dva z posledních devíti zápasů, patří v tabulce páté místo a na vedoucí Slavii ztrácí patnáct a na druhou Plzeň jedenáct bodů.

Sparta se kvůli trestu za vyloučení musela obejít bez Čiviče s Kangou, kvůli žlutým kartám nemohl nastoupit ani další záložník Frýdek. V základní sestavě dostal šanci Sáček, zatímco v obraně nastoupili Wiesner se Štetinou. V sestavě hostů zase vykartovaného nejlepšího střelce Vaněčka a Čmovše nahradili Jindráček s Jeřábkem.

"Nemůžeme se na to vymlouvat. Hrála Sparta proti Teplicím a my to nezvládli. Dali jsme Teplicím prostor ke kombinaci, což jsme nechtěli. Dopředu jsme hráli naivně, nakopávali jsme to a neměli jsme to připravené. Hráli jsme hloupě," prohlásil trenér Sparty Ščasný.

"Byli jsme na Spartu dobře připravení. Věděli jsme, že má vykartovaný střed zálohy a z působení ve Spartě znám nedostatky některých hráčů, tak jsem na to naše hráče upozorňoval," uvedl kouč hostů Hejkal, který se Ščasným jako jeho asistent působil jak ve Spartě, tak v Teplicích.

Na šance se moc dlouho čekat nemuselo. Už ve čtvrté minutě po narážečce s Tettehem mířil z dobré pozice nad Stanciu. Chvíli nato zapomněla domácí obrana na Hyčku, který se ocitl zcela sám před gólmanem Hečou, ale hlavou ani netrefil branku.

Ve 22. minutě skončila Stanciuova tvrdá střela v náručí brankáře Grigara. O deset minut později se po rohu sám před odkrytou brankou objevil Costa, ale v těžké pozici nedokázal míč kolenem dobře trefit. Tři minuty nato se dostaly ke slovu Teplice a Kučerův volej jen těsně minul pravou tyč.

Do druhé půle Sparta vstoupila dvěma nepřesnými pokusy Pulkraba, zatímco fanoušci nadávkami na vedení a mohutným pokřikem "Ščasný ven" dali najevo nespokojenost se špatnou hrou a posledními výsledky. "Byl bych pokrytec a lhář, kdybych tvrdil, že jsem to nevnímal. Mají na to právo. My si teď musíme po podzimu sednout s vedením a v klidu vyhodnotit, co dál," řekl Ščasný.

Teplice zahrozily po hodině hry ranou Ljevakoviče, kterou na roh vyškrábl Heča. Domácí brankář si chvíli nato poradil s Hyčkovým pokusem zblízka z úhlu. Na druhé straně se po přihrávce Chipcia dostal do velké šance Pulkrab, ale ani tentokrát nedokázal míč dobře trefit.

V 75. minutě neuspěl ani Hložek, jehož střelu po úniku zblokovala obrana. Sám na brankáře mohl jít deset minut před koncem i Tetteh, ale míč mu na poslední chvíli ukopnul Král. Trest přišel o tři minuty později, kdy se do vápna s míčem dostal Moulis a z úhlu dal první gól od loňského srpna.

"Dostali jsme gól neuvěřitelným způsobem. Chipciu zaspal a vypustil svého hráče," uvedl Ščasný. "Tenhle gól si budu pamatovat do konce života. Dát vítězný gól na Spartě a ukončit jim sérii po osmnácti neprohraných zápasech, za to jsem moc rád," prohlásil Moulis.

Sparta po první domácí prohře po 18 zápasech nabrala další ztrátu v tabulce, na pátém místě má na čtvrtou Ostravu i třetí Jablonec dvoubodové manko. Teplice jsou po první výhře na Letné od října 2010 deváté.

Sparta Praha - FK Teplice 0:1 (0:0)

Branka: 83. Moulis. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Vlček - Franěk (video). ŽK: Plavšič, Stanciu - Jeřábek, Kučera, Vondrášek, Hyčka. Diváci: 6410.

Sparta: Heča - Wiesner (46. Vácha), Radakovič, Štetina, Costa - Chipciu, Sáček (79. Šural), Stanciu, Plavšič - Pulkrab (73. Hložek), Tetteh. Trenér: Ščasný.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Hora, Ljevakovič, Kučera, Hyčka (69. Moulis) - Jindráček (87. Hošek), Trubač (76. Žitný). Trenér: Hejkal.