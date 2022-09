Spartu poškodili sudí, rozhodla komise. Proti Zlínu měli Letenští kopat penaltu

Úřady v Číně a Indii schválily nové vakcíny proti covidu-19, které se nepodávají injekčně. Obě země věří, že podávání přípravku méně invazivním způsobem pomůže zvýšit počet lidí očkovaných proti této infekční nemoci, uvedla dnes agentura AP. V Indii úřady schválily vakcínu, která se podává vstřikem do nosu, v Číně pak vdechnutím ústy.

"Tento krok dále posílí náš boj proti pandemii," uvedl indický ministr zdravotnictví Masukh Mandavija po úterním schválení preparátu od místního výrobce, farmaceutické firmy Bharat Biotech. Vakcína se podává vstřikem do nosu, podle agentury AP ale není známé, jak moc je tato verze účinná. Výrobce totiž nezveřejnil výsledky klinických testů.

V nedělí čínský lékový regulátor schválil přípravek od společnosti CanSino Biologics, který se podává vdechnutím ústy. Tato vakcína by měla sloužit k podání posilovací dávky.

Podle odborníků vakcíny proti covidu-19, které se podávají bez vpichu, by mohly přispět k větší proočkovanosti světové populace, a to hlavně v chudších zemích. Velmi zajímavé jsou podle nich přípravky podávané vstřikem do nosu. "Výhodou nosních vakcín je, že mohou zastavit virus dříve, než se usadí v plicích a začne se tam množit," uvedla indická imunoložka Viníta Balová. Podle ní účinnost vakcín podaných vdechnutím souvisí s velikostí kapek. Větší kapky vyvolají imunitní odezvu hlavně v ústech a krku, ty menší se dostanou až do plic. Obě vakcíny fungují na základě podání zneškodněného viru, na který reaguje imunitní systém.