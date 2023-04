Sparta měla neuvěřitelné štěstí, říká Fukal o derby. Za Slavii nehráli žádní nazdárci

"Úplně mě rozhazovaly prognózy, jak Sparta v derby Slavii přejede. Nějakých tři nula i víc. Absolutní nesmysl. A nijak se neprojevilo, že se slávistickou kabinou prohnala viróza, která vyřadila devět hráčů. Nastoupili jiní, žádní nazdárci," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Nemyslím si, že by vlastní gól v derby, který si vstřelil švédský stoper Aiham Ousou, už rozhodl o titulu. Ještě je dost zápasů, v nichž se může ledacos zamotat. Ale ukázal, jaké má Sparta štěstí, které se přiklání k tomu, kdo jede na úspěšné vlně. Vychází mu všechno, co by se jinak postavilo proti němu.

Všechny tři góly Sparty byly dílem štěstí a náhody, žádné vypracované akce. Začalo to nesmyslnou penaltou, která vrátila po dvougólovém vedení Slavie domácí do boje o výsledek. Nutno ještě přidat, že ji brankář Kolář téměř chytil. Nebylo mu však souzeno.

Pak vyrovnání po autu, Čvančara zakončuje, gólman vyráží na tyč a míč spadne k Zelenému před brankovou čáru, který ho jednoduše pošle do sítě. Také se to sešlo.

A nakonec ten vlastňák! Také jsem si nějaké dal, hlavičkoval jsem v souboji a tečoval centr nebo rána ze dvou metrů, kterou jsem chtěl zablokovat, jenže to skončilo v bráně.

Ale tohle? Jde do balonu levačkou, místo pravačkou, aby to uklidil do hřiště, mohl to vyřešit čistým odkopem. Vysloveně technická chyba.

Úplně mě rozhazovaly prognózy, jak Sparta v derby Slavii přejede. Nějakých tři nula i více. Absolutní nesmysl. A nijak se neprojevilo, že se slávistickou kabinou prohnala viróza, která vyřadila devět hráčů.

Nastoupili jiní, žádní nazdárci. Trenéři si je do kádru vybrali, měli k tomu důvod, prokazují velkou kvalitu. Vždycky jsou schopní postavit se komukoli z ligy, Spartu nevyjímaje.

Tipoval jsem remízu, nakonec skutečně přišla, ale průběh byl jednoznačný - Slavia byla lepší. Nechci snižovat výkon Sparty. Přispěješ k dobrému výsledků vůlí, bojovností. A opakuju, pomohlo jí neuvěřitelné štěstí.

Očekával jsem, že Plzeň využije ztráty obou a dotáhne se. Něco se s ní však děje. V minulé sezoně vyhrávala i zápasy, kdy se jí moc nedařilo, stačil kolikrát jediný gól. Nyní nepromění ani ty největší šance, a góly naopak dostává.

Prohrála doma s Bohemkou, nyní padla v Ostravě. Počítal jsem, že ještě promluví do boje o titul, teď to tak nevidím. Ztrácí už hodně a hlavně na dva mančafty. Kdyby se ještě přiblížila, byla by to víc souhra dalších náhod.

Zbrojovku Brno převzal Martin Hašek a porazila v důležitém utkání Pardubice. Ale neřekl bych, že je to hlavně jeho zásluha. Za pár dní se kromě nějakého psychologického efektu moc stihnout nedá, ještě se rukopis nového trenéra neprojeví.

Zafungoval faktor Řezníček, to je výjimečný střelec, ale ten se prosazuje neustále. Hodně však napomohly Pardubice. Až ke konci zápasu zjistily, že se dají body získat, měly být odvážnější dřív. Jestli s novým trenérem nějaká změna v Brně přijde, to se ukáže až za nějakou dobu.

Góly Bohemky byly jedna velká fantazie. Nepředpokládal jsem, že jich nastřílí Mladé Boleslavi tolik. Moc se mi tým líbí, chválím ho celou sezonu.

Nechci nikoho vyzdvihovat, ale nemohu opomenout kapitána Pepu Jindřiška. Neuvěřitelné, co ve věku 42 let vydrží a co odvádí, nabalují se na něj další a najednou je tu výborný tým. Pravá Bohemka, jakou si fanoušci přejí. Zaslouží si ji a moc oceňují, že je v tabulce takhle vysoko.

Kouče Miroslava Koubka by měli naklonovat. Námitky, že starší trenéři už nemají co hráčům dát, vůbec neberu, jsou nesmírně potřební. Jestli je pravda, že už bude končit, což by vzhledem k jeho věku nebylo nic překvapivého, věk nezastavíš, tak má vedení klubu nyní čas najít nejlepší náhradu.

Příští ročník se Hradec přesune na svůj stadion, všichni se moc těší, tak musí vyřešit i otázku trenéra. Má k tomu ideální příležitost, nemá starosti se záchranou.

Podívejme se, co Koubek v Hradci dokázal. S mužstvem, které se neustále pohybovalo mezi první a druhou ligou. Vždycky, když někdo odešel, přišel jiný, povětšinou celkem neznámá jména, a hrál dobře. Zapadl do koncepce.

Nebudu konkrétně radit, kdo má Hradec převzít. Ale měl by to být někdo, kdo má stejnou filozofii jako jeho předchůdce, kdo spoléhá na poctivou každodenní práci, vyžaduje po hráčích odpovědný přístup a bude v nastolené cestě pokračovat.

Hradec na tom asi nikdy nebude finančně tak, aby si mohl dovolit drahé posily. Proto je otázka, kdo mužstvo povede, tak důležitá.

Už se opakuju, říkám to neustále, ale nerozumím, co se ve Zlíně děje. Podle mého je to dobře vedený klub, fundovaně a profesionálně, má velice schopného trenéra, nemá špatně poskládaný kádr. Ale pořád to skřípe.

Nechápu. Dostává se do čím dál složitější situace, zápasy ubývají a body nepřibývají. Zlín se z ní bude dostávat jen těžko.