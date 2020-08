Trpišovský měl nabídky na miliony eur čistého měsíčně, prozradil šéf Slavie o koučovi

Trenér Jindřich Trpišovský prodloužil smlouvu s fotbalovou Slavií Praha. Čtyřiačtyřicetiletý kouč podepsal s vedením úřadujícího ligového mistra nový tříletý kontrakt s následnou oboustrannou opcí na dva roky. Původní smlouva v Edenu by mu vypršela v prosinci.

"Jindřich Trpišovský je v současnosti bezkonkurenčně nejlepším trenérem v Česku. Byť jde o smlouvu tři plus dva, já ji beru jako pětiletou. Jindra je nejen trenér, ale i úspěšný manažer velké firmy a jeden ze symbolů klubu," uvedl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

"Dlouhodobé smlouvy jsou v Česku neobvyklé, ale inspirujeme se velkými kluby jako třeba Liverpoolem s Jürgenem Kloppem," prozradil.

Trpišovský přišel do Slavie na konci prosince 2017. S Pražany na domácí scéně získal dva ligové tituly a dvakrát s nimi vyhrál pohár MOL Cup. Vloni v Evropské lize došel s týmem až do čtvrtfinále a poté na podzim mužstvo dovedl do základní skupiny Ligy mistrů.

"Vážím si, že můžeme pokračovat v naší cestě, kterou jsme začali před dvěma a tři čtvrtě roku. Začátek byl krkolomný, ale pak se nám povedlo to, o čem jsme mluvili. Chtěli jsme, aby měla Slavia jméno na evropské scéně a to se nám povedlo," podotkl Trpišovský.

"Z některých stran jsem slýchal, že jsme dosáhli už všeho, co jsme mohli dosáhnout, a že je čas jít dál. Já si to ale nemyslím. Vrchol může teprve přijít," doplnil stratég červenobílých.

Finanční detaily nové smlouvy s Trpišovským Slavia nezveřejnila, podle Tvrdíka je nejlépe placeným koučem v české lize. "Tak to má být. Přináší sportovní úspěchy, ale i finanční výsledky. Nebýt Jindry, neměli bychom Alexe Krále a Tomáše Součka. Dnes za ně máme skoro miliardu korun. Víme, že kdyby Jindra šel za penězi, měl nabídky z Moskvy, z arabského světa za miliony eur čistého měsíčně," řekl Tvrdík.

"Musím upřímně říct, že o ničem jiném jsem ani neuvažoval. Kluci vědí, že prioritou pro mě bylo zůstat ve Slavii. Jak bude vypadat rok 2025? To nevím, je to strašně daleko. Jsem tu teprve dva a půl roku a přijde mi, že jsem tu tak 20 let. Za ty dva a půl roku jsem si splnil spoustu cílů. Stále jich mám ale spoustu, které mě ženou dopředu," uvedl Trpišovský, který v minulosti vedl Žižkov či Liberec.