Slovácko znovu padlo, prohrálo ve Zlíně. Baník díky nádherným nůžkám zdolal Olomouc

Fotbalisté Slovácka prohráli ve Fortuna:Lize podruhé za sebou 0:1, po Slavii nestačili tentokrát ani na Zlín a čelo tabulky se jim zase může vzdálit. O tři body jim už utekl čtvrtý ostravský Baník, který nejtěsnějším rozdílem zdolal Olomouc. Duel rozhodl nádhernými nůžkami Pokorný. Ve východočeském derby gól nepadl, přestože Hradec měl proti Pardubicím více než hodinu převahu jednoho hráče.

Regionální derby ve Zlíně rozhodl v 82. minutě obránce Martin Cedidla. "Ševci" zvítězili podruhé za sebou, doma v lize v posledních šesti zápasech neprohráli a poskočili na 10. místo tabulky. Slovácko, které dohrávalo bez vyloučeného Michala Tomiče, na jaře ve dvou duelech nejvyšší soutěže nebodovalo a nedalo gól. Má však k dobru odložené utkání s Pardubicemi.

Domácí kouč Jelínek, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent, nechal v úvodu pouze na lavičce novou posilu Adama Hlouška. Třiatřicetiletý bývalý český reprezentant se na hřiště dostal až v 71. minutě.

Slovácku chyběl kvůli karetnímu trestu veterán Petržela, do základní sestavy se naopak vrátili ofenzivní krajní obránci Reinberk s Kalabiškou a na hře směrem dopředu to bylo znát. Hosté lépe kombinovali, ale do střeleckých příležitostí se přes obranu "Ševců" moc nedostávali.

Slovácko navíc mělo i smůlu. Po osmi minutách se zranil Kohút a po půlhodině i gólman Nguyen, kterého nahradil Fryšták. I přes převahu hostů byli v úvodu nebezpečnější Zlínští. Ve čtvrté minutě tvrdě vypálil Conde, ve 14. minutě se za obranu prodral Fantiš, ovšem i jeho střelu zlikvidoval pozorný Nguyen.

V úvodu druhé půle reklamovali domácí ruku Daníčka v pokutovém území, ale ani po konzultaci s videorozhodčím hlavní sudí Berka penaltu nenařídil. V 57. minutě sice překonal Tkáč hostujícího Fryštáka, který vyběhl daleko za šestnáctku, ale míč skončil vedle.

I v dalším průběhu se útočné akce střídaly na obou stranách, nebezpečnější byl ale překvapivě Zlín. V 70. minutě Fantiš vyslal do sóla střídajícího Vukadinoviče, jehož bravurně vychytal Fryšták, vzápětí neuspěl ani Tkáč.

Rozhodnutí přišlo v 82. minutě, kdy přetažený centr z téměř nulového úhlu hlavičkoval Cedidla a míč propadl za Fryštáka. Dvacetiletý zadák dal svůj třetí gól v ligové kariéře. Hosty pak oslabil zbytečným vyloučením střídající Tomič, "Ševci" tak už výhru udrželi a regionálnímu soupeři oplatili podzimní porážku 0:3.

Rozhodla Pokorného paráda

Vyrovnaný souboj Ostravy s Olomoucí rozhodl na začátku 81. minuty povedenou střelou přes hlavu obránce Jakub Pokorný.

Ostrava inkasovala v úvodních dvou jarních kolech šest gólů a zřejmě i proto trenéři po čtyřech měsících vrátili do brány zkušeného Laštůvku, který dlouho scházel pro zranění. Gólmani ovšem ve velké permanenci nebyli.

Především bojovný fotbal přinášel řadu soubojů o míč ve středu hřiště, o to méně ale střeleckých příležitostí. Domácí zahrozili ve 12. minutě po rohu Ekpaiem, jeho hlavičku vyškrábl nad Stejskal. Ekpai se dral do koncovky ještě jednou, když Ostrava postupovala v rychlém brejku kupředu, Boulův centr na malé vápno však odvrátila hostující obrana.

Olomouc v úvodní půli a vlastně v první hodině hry velkou šanci neměla. Zato pak dvě vyložené během necelé minuty. Nejprve v 63. minutě po Chvátalově centru hlavičkoval z malého vápna Beneš, domácí reflexivně na čáře spasil Laštůvka. Záhy po ostravském nedůrazu "vyplaval" sám na vápně Zifčák, i jeho přízemní ránu před osamoceným Laštůvkou ostravský gólman lapil.

Baník se po minulé překvapivé domácí porážce 2:4 s Teplicemi opět moc neprosazoval a příliš tomu nepomohlo ani nasazení dalšího hrotového útočníka Klímy k Almásimu v průběhu hry.

Domácí neměli žádný tlak ani šance, přesto se deset minut před koncem dostali do vedení. Už se zdálo, že hosté po rohovém kopu odolají hrozbě, ale pak se míč odrazil na Pokorného, který povedenými nůžkami trefil síť.

Sigma se pokoušela zachránit alespoň bod. Střídající Navrátil mířil nebezpečně k tyči, ovšem Laštůvka jeho ránu vytáhl, a další pokus stejného hráče skončil nad břevnem.

Pardubice v oslabení udržely nulu

Pardubice remizovaly s Hradcem Králové bez branek, přestože od 29. minuty hráli bez vyloučeného kapitána Jana Jeřábka.

Východočeské derby se uskutečnilo v pražském Ďolíčku, kde Pardubice hrají domácí ligové zápasy. Rovněž nováček nejvyšší soutěže z Hradce působí kvůli rekonstrukci stadionu v azylu v Mladé Boleslavi.

Pardubice čekal první zápas v jarní části, jejich minulé dva duely byly kvůli viróze v týmu odloženy. V první příležitosti se po čtvrthodině hry ocitli domácí, po Caduově centru však Solil z hranice malého vápna hlavičkoval pouze doprostřed branky.

V 25. minutě Jeřábek přízemní střelou v šestnáctce překonal Fendricha. Pardubický kapitán však předtím zasáhl do obličeje Leibla a sudí Petřík se na základě intervence videorozhodčího šel podívat na opakované záběry. Gól podle očekávání odvolal a Jeřábka k jeho velkému údivu vyloučil. V úvodním dějství ještě Cadu trefil prostředek brány.

Druhý poločas nabídl ještě méně příležitostí. Navzdory oslabení byli aktivnější Pardubičtí a Rezkova přízemní střela v 75. minutě skončila na tyči. Naopak domácí brankář Letáček nemusel za celý zápas vůbec zasahovat.

Pardubice nevstřelily Hradci gól ani ve druhém utkání v ligové sezoně a doma v nejvyšší soutěži poosmé za sebou nevyhrály. V úterý v odloženém duelu přivítají v Ďolíčku páté Slovácko. "Votroci" jsou s devíti nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy.

22. kolo první fotbalové ligy:

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 82. Cedidla. Rozhodčí: Berka - Kotík, Vyhnanovský - Proske (video). ŽK: Janetzký, Vraštil (oba Zlín). ČK: 86. Tomič (Slovácko). Diváci: 3421 (omezený počet).

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (71. Hloušek), Hrubý (90.+3 Kolář), Tkáč, Janetzký (63. Vukadinovič) - Fantiš (71. Jawo). Trenér: Kalivoda.

Slovácko: Nguyen (34. Fryšták) - Reinberk, Kadlec, Daníček, Kalabiška - Havlík, Ljovin (78. Hofmann) - Kohút (10. Šašinka, 78. Cicilia), Sadílek, Holzer (78. Tomič) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 81. Pokorný. Rozhodčí: Batík - Dobrovolný, Dresler - Ondráš (video). ŽK: Boula, Ekpai, Laštůvka - Greššák, Chvátal, Daněk. Diváci: 6151 (omezený počet).

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Ekpai (67. Jaroň), Kaloč, Kuzmanovič (59. Klíma), Boula (59. Buchta, 90. Juroška), Falta - Almási. Trenér: Galásek.

Olomouc: Stejskal - Chvátal (88. Zahradníček), Jemelka, Beneš, Zmrzlý - Zifčák (65. Navrátil), Greššák (88. Poulolo), Daněk, Breite, González - Chytil (77. Růsek). Trenér: Jílek.

FK Pardubice - FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Petřík - Lakomý, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Pojezný, Vacek, Letáček - F. Novotný, Rybička. ČK: 29. Jeřábek (Pardubice). Diváci: 1237 (omezený počet).

Pardubice: Letáček - Kostka (44. Čelůstka), Hranáč, Pojezný, Cadu - Jeřábek - Tischler, Vacek (90.+2 Čihák), Solil, Rezek (77. Lupač) - Matějka (76. Rayan). Trenér: J. Novotný.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Leibl (90.+4 Kodeš) - Mejdr, Kučera, Rada, F. Novotný (46. Rybička) - Prekop (61. Kubala), Vašulín, Vlkanova. Trenér: Koubek.