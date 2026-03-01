Slovácko se zvedá a utíká ode dna tabulky. V Karviné zvítězilo navzdory vyloučení

Fotbalisté Slovácka ve 24. kole první ligy navzdory půlhodinovému oslabení zvítězili v Karviné 2:0. Ve 39. minutě otevřel skóre Jan Suchan a v sedmé minutě nastavení přidal pojistku Roman Horák. Hosté už v té době hráli bez vyloučeného Tichomira Kostadinova, který dostal v 60. minutě červenou kartu.
Celek z Uherského Hradiště zdolal v lize Karvinou po dvou porážkách. Svěřenci trenéra Romana Skuhravého vyhráli druhé kolo po sobě a na 14. místě tabulky odskočili poslední Dukle Praha už na sedm bodů.
Karviná potvrdila výrazný pokles formy, i v pátém zápase jarní části nejvyšší soutěže utrpěla porážku a je osmá.
Slezané přitom začali aktivněji, k velkým šancím se ale přes hostující obranu těžko dostávali. Ve třetí minutě protáhl Ezeh hlavičkou gólmana Heču, na druhé straně Ouanda na hranici malého vápna promáchl při pokusu o střelu míč. Poté dvakrát proti pokusu domácího Kačora zasáhl brankář Slovácka.
Hosté trpělivě čekali na svou šanci a v 39. minutě otevřeli skóre. Po rychlé kombinační akci nabil Ndefe před vápno Suchanovi a ten z první technickým obstřelem k tyči překonal Lapeše.
Nová posila Slovácka skórovala ve druhém utkání za sebou, před týdnem dal ofenzivní záložník rovněž vítězný gól proti Pardubicím, které tým z Uherského Hradiště zdolal také 2:0.
Po změně stran mohl Suchan skórovat znovu, ve 49. minutě ale hlavičkou minul. Hostům pak výrazně zkomplikoval závěr Kostadinov, který zatáhl střídajícího Viníciuse a sudí Wulkan ho po druhé žluté kartě vyloučil.
Slovácko se nicméně v oslabení semklo a dlouho nepouštělo soupeře do šancí. Domácí trenér Jarolím několikrát prostřídal, jeho svěřenci se však v přesilovce nevídaně trápili. K vyložené možnosti se propracovali až v nastavení, jenže střídající Vinícius z několika metrů pouze napálil břevno.
V poslední minutě hosté pojistili svůj náskok. Lapeš chtěl rozehrát na Camaru, u míče byl ale dříve Horák a ten po kličce gólmanovi z hranice vápna skóroval do odkryté branky. Mladý záložník, hostující ve Slovácku ze Sparty, se při své premiéře v základní sestavě poprvé trefil v lize.
Celek z Uherského Hradiště venku v nejvyšší soutěži zvítězil po dlouhých 19 zápasech a skóroval tam poprvé od loňského 20. září a remízy 1:1 v Pardubicích. Karviná v jarní části ligové sezony počtvrté vyšla střelecky naprázdno.
24. kolo první fotbalové ligy:
MFK Karviná - 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Branky: 39. Suchan, 90.+7 Horák. Rozhodčí: Wulkan - Vlček, Šůma - Berka (video). ŽK: Condé - Kostadinov, Stojčevski, Heča. ČK: 60. Kostadinov. Diváci: 2826.
Sestavy:
Karviná: Lapeš - Traoré (66. Condé), Camara, Fleišman (45. Skyba), Labík - Křišťan, Kačor (66. Štorman) - Ayaosi (83. Fiala), Samko, Šigut - Ezeh (46. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Slovácko: Heča - Vaško (86. Mulder), Rundič, Stojčevski - Ndefe, Horák, Kostadinov, Blahút (90.+3 Barát) - Havlík (72. Ndubuisi), Suchan (72. Šviderský), Ouanda (46. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
