Sparta - Plzeň. Po hrozivém zážitku čeká Spartu další zápas. Nastoupí do něj se Surovčíkem v brance
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň. Domácí do něj vstoupí i s brankářem Jakubem Surovčíkem, který byl v sobotu napaden slávistickými fanoušky.
Davy teenagerů, rvačky, loupeže, střelba. Šílený fenomén přerůstá Americe přes hlavu
Umělou inteligencí generované letáky, anonymní účty a davy teenagerů valící se do obchodních center. Fenomén „Teen Takeovers“ se během jara rozšířil napříč Spojenými státy a dorazil i do Evropy. Některé akce končí násilím, střelbou a zásahy policie. Města se brání i nočními zákazy vycházení.
Nejtěžší případ v historii. Slavia nepochopitelně selhala, říká šéf disciplinárky
Předseda Jiří Matzner novinářům řekl, že nedohrané sobotní ligové derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty kvůli řádění domácích fanoušků bylo nejkomplexnější případem za dobu jeho skoro dvouletého působení v čele disciplinární komise.
V Norsku zahynuli dva Češi, lov ryb skončil tragicky
V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.
Starmer čelí vzpouře ve vlastní straně, více než 100 poslanců ho ale dál drží nad vodou
Více než 100 labouristických poslanců podepsalo prohlášení na podporu současného šéfa strany a britského premiéra Keira Starmera. Po neúspěchu v místních volbách je potřeba, aby se labouristé spojili, uvedli podle agentury AFP a britských médií. Nyní podle nich není vhodná doba na spor o vedení strany. Starmer čelí sílícímu tlaku členů vlády, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
Babiš nebo Pavel? Průzkum ukázal, koho chtějí Češi na summitu NATO
Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš (ANO). Pro jeho účast se v aktuálním průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz vyslovilo 57 procent respondentů.