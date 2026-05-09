Slavia - Sparta. Domácí jdou do posledního derby s Bužkem a Oscarem v sestavě
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Slavií Praha a Spartou Praha.
"Mám mandát ke změně systému." Magyar se ujal vlády, na budovu parlamentu dal vlajku EU
Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.
ŽIVĚ Izrael útočil na jih Libanonu, Bahrajn zatýká lidi s vazbami na íránské revoluční gardy
Izraelská armáda dnes vyzvala k okamžité evakuaci devíti vesnic v jižním Libanonu a nakonec na oblast zaútočila. Zároveň v této souvislosti obvinila militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří. Naproti tomu bahrajnské úřady dnes oznámil zatčení 41 lidí podezřelých z napojení na íránské revoluční gardy. Vyšetřování se týká případů souvisejících s podporou íránských útoků na Bahrajn.
Rulíka potěšilo, jak se Češi zvedli. A řekl, čeho se musí vyvarovat, aby byli úspěšní
Kouč českých hokejistů Radim Rulík si pochvaloval, že se jeho tým v duelu s Finskem na Švédských hrách po první třetině za stavu 0:2 zvedl a výrazně zlepšil svůj výkon.
ŽIVĚ "Rád bych, aby trvalo déle." Trump oznámil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna 1000 zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022.
„A co naděláme?“ Miliardář do lesů naveze dělostřeleckou munici, Drahany krčí rameny
VÚ 6192. To je název skryté základny, kterou Československá lidová armáda budovala v severní části Drahanské vrchoviny od poloviny minulého století. V nízkých stavbách rozesetých podél lesních cest za dvojitým plotem se tu desítky roků skladovala munice do těžkých zbraní. A i když je tahle historie už dávno pryč, teď se granáty do přírody u Skřípova vrátí. Areál koupil miliardář Michal Strnad.