„Mám obavy o český fotbal.“ Slova Priskeho po rekordním vyloučení zaskočila experty

Hrůzostrašný debut zažil v české nejvyšší fotbalové soutěži sedmnáctiletý talent Sparty Lewis Azaka. Mladého českého ofenzivního fotbalistu rozhodčí vyloučili v závěru utkání proti Jablonci (2:0) po pouhých třinácti sekundách pobytu na hřišti. Šlo o rekordně rychlou červenou kartu v rámci historii samostatné ligy. Hodnocení trenéra Briana Priskeho ale překvapilo i experty.
Nastoupil na hřiště, rozběhl se do prvního souboje, chtěl odkopnout míč, nedosáhl na něj a zasáhl podrážkou přímo do holeně stojné nohy Daniela Součka.
Azaka, který byl v tu chvíli na hřišti pouhých třináct sekund, obdržel po velmi rychlém přezkoumání u videa rovnou červenou kartu, šlo přitom o nejrychlejší vyloučení v historii samostatné nejvyšší soutěže.
„S tím se určitě vyrovná, nemám o něj žádné obavy,“ prohlásil po utkání v rozhovoru pro Oneplay Sport Priske, který ihned po incidentu českého mládežnického reprezentanta s nigerijskými kořeny objal a vyjádřil mu plnou podporu.
„Mám ale obavy o český fotbal. Myslím, že je to smutný den. Je smutné dát červenou kartu sedmnáctiletému klukovi, který je dvacet sekund na hřišti za zákrok, který nemusí být nutně za červenou kartu. Myslím si, že je to smutné,“ vyjádřil se dánský kouč v televizi.
Experty ve studiu jeho slova zaskočila.
„Zajímavé vyjádření. Mladým klukům vždy strašně fandím, aby se jim to povedlo. Vím, jaký je to hráč, může to být skvělý hráč. Moc mě mrzelo, že se tohle stalo. Ale bohužel ta hra má nějaká pravidla. Já bych byl rád, kdyby jsme mohli říct, je mu sedmnáct, je to jeho první start, tu červenou mu nedáme. Ale on jí prostě dostat musel,“ prohlásil bývalý hráč Liberce či kyperského Pafosu Zdeněk Folprecht.
„Smutný moment. Nebyla tam úplná intenzita, nechtěl do toho takhle jít, ale když pak vidíme ten zpomalený záběr, je jedno jestli to je mladý hráč nebo starý hráč, podle pravidel je to červená karta,“ souhlasil další odborník Antonín Rosa.
„Teď je to jen o Spartě jak ho podpoří, ale myslím, že tady se na něj nebude zlobit vůbec nikdo,“ dodala někdejší opora Teplic.
Sparta talentovaného hráče skutečně podpořila. „Hlavu vzhůru, Lewisi!“ uvedla na klubových sociálních sítích. „Měl jsem k Lewisovi na soustředění velmi blízko. Stejně jako u Sochůrka a Penxy v něm vidíme velký potenciál. Má na to, aby tady hrál pravidelně. Byl asi přemotivovaný. Řekl jsem mu, ať ho to nepoloží, že se to stává. Podpoříme ho my i klub, má obrovský talent,“ připojil se útočník Jan Kuchta, který k výhře 2:0 přispěl gólem a asistencí na trefu Albiona Rrahmaniho.
Nečas třikrát asistoval u nevídané přestřelky Colorada, Dobeš poslal Montreal dál
Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
ŽIVĚ Americké síly začnou doprovázet lodě plující Hormuzem, oznámil Trump. Írán před tím varuje
Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by to považoval za porušení příměří.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na výzkumnou laboratoř jaderné elektrárny v Záporoží
Ruskem obsazená ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna dnes informovala, že její externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku. Zmíněná laboratoř není přímo v hlavní části areálu elektrárny, nachází se ale v jejím okolí. Podle expertů nicméně jakékoli útoky v blízkosti jaderných zařízení představují bezpečnostní hrozbu.
Bývalý newyorský starosta Giuliani je v kritickém stavu. Zmínil to i Trump
Bývalý newyorský starosta Rudolph Giuliani je v nemocnici v kritickém ale stabilním stavu. Podle agentury AP to uvedl Giulianiho mluvčí v prohlášení. O tom, že Giuliani je v kritickém stavu, napsal v noci na pondělí i americký prezident Donald Trump, který svému někdejšímu právnímu zástupci a poradci loni udělil milost.
Skvělá investice, nebo past? Dostupné bydlení v paneláku má nečekané nástrahy
Ceny nových a zánovních bytů setrvale rostou, stále více rodin a investorů tak namísto jednotky v novostavbě volí dostupnější alternativu – byt v paneláku. Dají se pořídit i o třetinu levněji a příznivější jsou díky tomu nejen životní náklady, ale také výnosy z pronájmu. Zájem je dokonce tak velký, že panelákové byty zdražují rychleji než developerské projekty.