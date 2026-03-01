Důležitý krok k vysněnému titulu. Arsenal zvládl derby proti Chelsea

Arsenal zvítězil v anglické fotbalové lize 2:1 nad Chelsea a vede tabulku o pět bodů před druhým Manchesterem City, který má zápas k dobru.
Manchester United otočil zápas s Crystalem Palace a zvítězil 2:1. V tabulce se posunul na třetí místo o skóre před Aston Villu, která v páteční předehrávce prohrála 0:2 na hřišti posledního Wolverhamptonu.
Tottenham podlehl 1:2 na hřišti Fulhamu a pod vedením nového kouče Igora Tudora nezvládl druhé londýnské derby po sobě.
Vedoucí branku Arsenalu vstřelil stoper Saliba, k němuž míč poslal jeho kolega z obrany Gabriel po Sakově přetaženém centru z rohu.
Chelsea vyrovnala v nastavení prvního poločasu, když Jamesův roh nešťastně prodloužil do vlastní branky Ekvádorec Hincapié. Vítěznou branku po změně stran vstřelil do třetice hlavou Nizozemec Timber.
Arsenal dal po rohových kopech v této sezoně anglické ligy už 16 gólů, čímž vyrovnal svůj rekord z ročníku 2023/24. Krátce po druhém gólu domácíh obdržel dvě žluté karty v rozmezí tří minut hostující Neto a v oslabení už se Chelsea na vyrovnání nezmohla.
Pod vedením kouče Liama Roseniora prohrála v Premier League poprvé. Během měsíce a půl Rosenior na Arsenal nevyzrál ani na třetí pokus a po dvou vzájemných zápasech v semifinále Ligového poháru prohrál jeho tým i nyní.
Do zápasu na Old Trafford vstoupili lépe hosté z Londýna, kteří se ujali vedení už ve 4. minutě. Na rohový kop Johnsona si naskočil stoper Lacroix a hlavou zamířil přesně k tyči.
Klíčový moment přišel v 57. minutě, kdy byl střelec vedoucí branky vyloučen po faulu na unikajícího Cunhu na hranici vápna a kopala se penalta.
Úspěšný exekutor Bruno Fernandes vstřelil sedmý gól v sezoně a o osm minut později přidal třináctou asistenci v ročníku, kdy útočníku Šeškovi centroval na vítěznou branku. Slovinský reprezentant skóroval ve třetím zápase po sobě a má na kontě osm gólů v Premier League od letního přestupu z Lipska.
Tottenham zůstává jediným týmem, který v lize od začátku roku 2026 nezvítězil. "Kohouti" nezvítězili v desátém ligovém duelu po sobě a vyrovnali tím negativní klubový rekord ze sezony 1993/94.
Vítězství Fulhamu zajistil Wilson, který ho v 7. minutě poslal do vedení a ve 34. minutě asistoval při trefě Iwobiho zpoza vápna.
Od začátku prosince se Wilson podílel na 12 gólech Fulhamu. Za toto období má v Premier League podíl na více brankách jen kanonýr Haaland z Manchesteru City. Fulham se posunul na deváté místo tabulky. Tottenham je šestnáctý se čtyřbodovým náskokem na sestupové pásmo.
Brighton zvítězil 2:1 nad Nottinghamem. Druhé vítězství za sebou mu zajistil desátým gólem v sezoně útočník Welbeck, který se trefil i minulý víkend do sítě Brentfordu.
Nottingham pod vedením nového trenéra Vítora Pereiry prohrál i ve druhém ligovém duelu po sobě a na vítězství čeká už pět kol. V tabulce je na 17. místě s dvoubodovým náskokem na West Ham, který už se nacházejí v pásmu sestupu. Brighton je jedenáctý.
Anglická fotbalová liga - 28. kolo:
Brighton - Nottingham 2:1 (6. Gómez, 15. Welbeck - 13. Gibbs-White), Fulham - Tottenham 2:1 (7. Wilson, 34. Iwobi - 66. Richarlison), Manchester United - Crystal Palace 2:1 (57. Fernandes z pen., 65. Šeško - 4. Lacroix), Arsenal - Chelsea 2:1 (21. Saliba, 66. Timber - 45.+2 vlastní Hincapié).
Tabulka:
1.
Arsenal
29
19
7
3
58:22
64
2.
Manchester City
28
18
5
5
57:25
59
3.
Manchester United
28
14
9
5
50:38
51
4.
Aston Villa
28
15
6
7
38:30
51
5.
Liverpool
28
14
6
8
47:37
48
6.
Chelsea
28
12
9
7
49:33
45
7.
Brentford
28
13
4
11
44:40
43
8.
Everton
28
11
7
10
32:33
40
9.
Fulham
28
12
4
12
40:42
40
10.
Bournemouth
28
9
12
7
44:46
39
11.
Brighton
28
9
10
9
38:35
37
12.
Sunderland
28
9
10
9
29:34
37
13.
Newcastle
28
10
6
12
40:42
36
14.
Crystal Palace
28
9
8
11
30:34
35
15.
Leeds
28
7
10
11
37:47
31
16.
Tottenham
28
7
8
13
38:43
29
17.
Nottingham
28
7
6
15
26:41
27
18.
West Ham
28
6
7
15
34:54
25
19.
Burnley
28
4
7
17
32:56
19
20.
Wolverhampton
29
2
7
20
20:51
13
