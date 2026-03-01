Přeskočit na obsah
Sport

Důležitý krok k vysněnému titulu. Arsenal zvládl derby proti Chelsea

ČTK

Arsenal zvítězil v anglické fotbalové lize 2:1 nad Chelsea a vede tabulku o pět bodů před druhým Manchesterem City, který má zápas k dobru.

Hráči Arsenalu slaví gól v londýnském derby proti Chelsea.
Manchester United otočil zápas s Crystalem Palace a zvítězil 2:1. V tabulce se posunul na třetí místo o skóre před Aston Villu, která v páteční předehrávce prohrála 0:2 na hřišti posledního Wolverhamptonu.

Tottenham podlehl 1:2 na hřišti Fulhamu a pod vedením nového kouče Igora Tudora nezvládl druhé londýnské derby po sobě.

Vedoucí branku Arsenalu vstřelil stoper Saliba, k němuž míč poslal jeho kolega z obrany Gabriel po Sakově přetaženém centru z rohu.

Chelsea vyrovnala v nastavení prvního poločasu, když Jamesův roh nešťastně prodloužil do vlastní branky Ekvádorec Hincapié. Vítěznou branku po změně stran vstřelil do třetice hlavou Nizozemec Timber.

Arsenal dal po rohových kopech v této sezoně anglické ligy už 16 gólů, čímž vyrovnal svůj rekord z ročníku 2023/24. Krátce po druhém gólu domácíh obdržel dvě žluté karty v rozmezí tří minut hostující Neto a v oslabení už se Chelsea na vyrovnání nezmohla.

Pod vedením kouče Liama Roseniora prohrála v Premier League poprvé. Během měsíce a půl Rosenior na Arsenal nevyzrál ani na třetí pokus a po dvou vzájemných zápasech v semifinále Ligového poháru prohrál jeho tým i nyní.

Do zápasu na Old Trafford vstoupili lépe hosté z Londýna, kteří se ujali vedení už ve 4. minutě. Na rohový kop Johnsona si naskočil stoper Lacroix a hlavou zamířil přesně k tyči.

Klíčový moment přišel v 57. minutě, kdy byl střelec vedoucí branky vyloučen po faulu na unikajícího Cunhu na hranici vápna a kopala se penalta.

Úspěšný exekutor Bruno Fernandes vstřelil sedmý gól v sezoně a o osm minut později přidal třináctou asistenci v ročníku, kdy útočníku Šeškovi centroval na vítěznou branku. Slovinský reprezentant skóroval ve třetím zápase po sobě a má na kontě osm gólů v Premier League od letního přestupu z Lipska.

Tottenham zůstává jediným týmem, který v lize od začátku roku 2026 nezvítězil. "Kohouti" nezvítězili v desátém ligovém duelu po sobě a vyrovnali tím negativní klubový rekord ze sezony 1993/94.

Vítězství Fulhamu zajistil Wilson, který ho v 7. minutě poslal do vedení a ve 34. minutě asistoval při trefě Iwobiho zpoza vápna.

Od začátku prosince se Wilson podílel na 12 gólech Fulhamu. Za toto období má v Premier League podíl na více brankách jen kanonýr Haaland z Manchesteru City. Fulham se posunul na deváté místo tabulky. Tottenham je šestnáctý se čtyřbodovým náskokem na sestupové pásmo.

Brighton zvítězil 2:1 nad Nottinghamem. Druhé vítězství za sebou mu zajistil desátým gólem v sezoně útočník Welbeck, který se trefil i minulý víkend do sítě Brentfordu.

Nottingham pod vedením nového trenéra Vítora Pereiry prohrál i ve druhém ligovém duelu po sobě a na vítězství čeká už pět kol. V tabulce je na 17. místě s dvoubodovým náskokem na West Ham, který už se nacházejí v pásmu sestupu. Brighton je jedenáctý.

Anglická fotbalová liga - 28. kolo:

Brighton - Nottingham 2:1 (6. Gómez, 15. Welbeck - 13. Gibbs-White), Fulham - Tottenham 2:1 (7. Wilson, 34. Iwobi - 66. Richarlison), Manchester United - Crystal Palace 2:1 (57. Fernandes z pen., 65. Šeško - 4. Lacroix), Arsenal - Chelsea 2:1 (21. Saliba, 66. Timber - 45.+2 vlastní Hincapié).

Tabulka:

1.

Arsenal

29

19

7

3

58:22

64

2.

Manchester City

28

18

5

5

57:25

59

3.

Manchester United

28

14

9

5

50:38

51

4.

Aston Villa

28

15

6

7

38:30

51

5.

Liverpool

28

14

6

8

47:37

48

6.

Chelsea

28

12

9

7

49:33

45

7.

Brentford

28

13

4

11

44:40

43

8.

Everton

28

11

7

10

32:33

40

9.

Fulham

28

12

4

12

40:42

40

10.

Bournemouth

28

9

12

7

44:46

39

11.

Brighton

28

9

10

9

38:35

37

12.

Sunderland

28

9

10

9

29:34

37

13.

Newcastle

28

10

6

12

40:42

36

14.

Crystal Palace

28

9

8

11

30:34

35

15.

Leeds

28

7

10

11

37:47

31

16.

Tottenham

28

7

8

13

38:43

29

17.

Nottingham

28

7

6

15

26:41

27

18.

West Ham

28

6

7

15

34:54

25

19.

Burnley

28

4

7

17

32:56

19

20.

Wolverhampton

29

2

7

20

20:51

13

