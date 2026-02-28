Sparta doma rozstřílela Baník pěti góly. Ztráta jarní šňůry s nulou ji mrzet nemusí

Fotbalisté pražské Sparty doma porazili v utkání 24. kola první ligy ostravský Baník 5:2. Po pěti jarních zápasech tak Letenští zůstávají bez porážky a na druhém místě tabulky zvýšili náskok před třetím Jabloncem na šest bodů.
Podrobnosti připravujeme.
24. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - Baník Ostrava 5:2 (2:1)
Branky: 4. Ševínský, 25. Haraslín, 73. Vydra, 90.+8 Zelený, 90.+11 Rrahmani z pen. - 16. vlastní Zelený, 90.+1 Planka. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Machač - Petřík (video). ŽK: Ševínský, Haraslín - Chaluš, Kante, Pojezný. ČK: 90.+9 Pojezný. Diváci: 18.056.
Sestavy:
Sparta: Surovčík - Vydra, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Irving (67. Martinec), Ryneš - Mercado (67. Kuol), Haraslín (80. Rrahmani) - Vojta (67. Kuchta). Trenér: Priske.
Ostrava: Jedlička - Chaluš (82. Buchta), Kričfaluši, Pojezný - Bewene (46. Rusnák), Boula, Planka, Holzer (82. Pira) - Šancl (74. Musák), Jurečka - Gning (64. Kante). Trenér: Smetana.
Tabulka:
1.
Slavia
24
17
7
0
52:18
58
2.
Sparta
24
15
6
3
48:25
51
3.
Jablonec nad Nisou
24
13
6
5
31:23
45
4.
Plzeň
23
12
6
5
42:28
42
5.
Liberec
24
10
7
7
37:24
37
6.
Hradec Králové
24
9
7
8
34:29
34
7.
Olomouc
23
9
6
8
23:22
33
8.
Karviná
23
10
2
11
35:38
32
9.
Zlín
23
7
7
9
26:29
28
10.
Teplice
24
6
8
10
24:30
26
11.
Bohemians 1905
23
7
5
11
20:29
26
12.
Pardubice
24
6
8
10
29:41
26
13.
Mladá Boleslav
24
5
8
11
32:47
23
14.
Slovácko
23
4
7
12
16:29
19
15.
Ostrava
24
4
7
13
18:33
19
16.
Dukla
24
2
9
13
14:36
15
