Sport

Sparta doma rozstřílela Baník pěti góly. Ztráta jarní šňůry s nulou ji mrzet nemusí

ČTK

Fotbalisté pražské Sparty doma porazili v utkání 24. kola první ligy ostravský Baník 5:2. Po pěti jarních zápasech tak Letenští zůstávají bez porážky a na druhém místě tabulky zvýšili náskok před třetím Jabloncem na šest bodů.

Lukáš Haraslín a Matěj Chaluš v zápase Sparty proti Baníku
Lukáš Haraslín a Matěj Chaluš v zápase Sparty proti BaníkuFoto: Roman Vondrouš / ČTK
Podrobnosti připravujeme.

24. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Baník Ostrava 5:2 (2:1)

Branky: 4. Ševínský, 25. Haraslín, 73. Vydra, 90.+8 Zelený, 90.+11 Rrahmani z pen. - 16. vlastní Zelený, 90.+1 Planka. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Machač - Petřík (video). ŽK: Ševínský, Haraslín - Chaluš, Kante, Pojezný. ČK: 90.+9 Pojezný. Diváci: 18.056.

Sestavy:

Sparta: Surovčík - Vydra, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Irving (67. Martinec), Ryneš - Mercado (67. Kuol), Haraslín (80. Rrahmani) - Vojta (67. Kuchta). Trenér: Priske.

Ostrava: Jedlička - Chaluš (82. Buchta), Kričfaluši, Pojezný - Bewene (46. Rusnák), Boula, Planka, Holzer (82. Pira) - Šancl (74. Musák), Jurečka - Gning (64. Kante). Trenér: Smetana.

Tabulka:

1.

Slavia

24

17

7

0

52:18

58

2.

Sparta

24

15

6

3

48:25

51

3.

Jablonec nad Nisou

24

13

6

5

31:23

45

4.

Plzeň

23

12

6

5

42:28

42

5.

Liberec

24

10

7

7

37:24

37

6.

Hradec Králové

24

9

7

8

34:29

34

7.

Olomouc

23

9

6

8

23:22

33

8.

Karviná

23

10

2

11

35:38

32

9.

Zlín

23

7

7

9

26:29

28

10.

Teplice

24

6

8

10

24:30

26

11.

Bohemians 1905

23

7

5

11

20:29

26

12.

Pardubice

24

6

8

10

29:41

26

13.

Mladá Boleslav

24

5

8

11

32:47

23

14.

Slovácko

23

4

7

12

16:29

19

15.

Ostrava

24

4

7

13

18:33

19

16.

Dukla

24

2

9

13

14:36

15

