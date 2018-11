Slovácko hlásí nového kouče, tým o reprezentační pauze převezme Martin Svědík

před 2 hodinami

Novým koučem fotbalového Slovácka se během reprezentační přestávky staně současný trenér Jihlavy Martin Svědík. Jeho angažmá v pondělí potvrdily oficiální webové stránky klubu. Čtyřiačtyřicetiletý kouč převezme mužstvo během reprezentační pauzy jako nástupce Petra Vlachovského, jenž po odvolání Michala Korduly připravoval prvoligový tým zatím ve třech zápasech. Slovácko je momentálně v tabulce nejvyšší soutěže čtrnácté, v sobotu výhrou v Příbrami 3:0 ukončilo sérii osmi porážek.

"Zájem Slovácka vnímám jako ocenění mé trenérské práce. Jsem rád, že se kluby domluvily a já mám šanci vrátit se do první ligy," uvedl na webu prvoligového celku Svědík.

V Jihlavě byl spokojený a pochvaloval si spolupráci s vedením i v horších ekonomických podmínkách. "Jenže pro každého trenéra by mělo být cílem vést tým v nejvyšší soutěži a já to mám nastavené stejně. Navíc Slovácko přišlo s nabídkou, která je ze sportovního hlediska velmi dobrá. Z Jihlavy jsem v žádném případě neutíkal, celou věc jsem ihned probral s vedením klubu," dodal Svědík.

Jeho angažování označilo vedení Slovácka za variantu číslo jedna. "Měl by být hnacím motorem do kabiny a zároveň také přinést zvýšení kvality. Domníváme se, že je správný trenér do našich podmínek. Věříme, že se nám podaří zlepšit postavení v ligové tabulce a naplnit potenciál týmu," řekl ředitel fotbalistů Slovácka Petr Pojezný.

Svědík ještě v pátek naposledy povede Jihlavu v zápase proti Ústí nad Labem. V posledním podzimním utkání proti Pardubicím ho nahradí asistent Michal Šmarda. Nový jihlavský kouč bude znám v průběhu prosince.

"Nabídka, kterou dostal Martin Svědík od Slovácka, je po všech směrech nadstandardní. Stejně jako odstupné, které jsme vybojovali pro klub. I když odchází výborný kouč, každý je nahraditelný. Jsem rád, že tu byl po dlouhé době trenér, který odchází, protože dobře dělal svou práci, ne proto, že byl vyhozen," uvedl na jihlavském webu ředitel klubu Jan Staněk.

Bývalý útočník Baníku Ostrava, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč Svědík v minulosti vedl jako trenér divizní Pardubice, s nimiž postupně postoupil do 2. ligy. Od léta 2013 byl koučem Baníku Ostrava, po podzimu se však přesunul na pozici asistenta Františka Komňackého. Po jeho odvolání na jaře 2014 se vrátil k vedení týmu, ale po podzimu 2014 byl z páté příčky odvolán.

V roce 2015 Svědík krátce působil jako asistent Dušana Uhrina mladšího v Minsku, poté se od léta ujal reprezentace do 20 let. V prosinci 2016 jej angažovala Mladá Boleslav, s níž v ročníku 2016/17 obsadil čtvrtou příčku a vybojoval postup do kvalifikace Evropské ligy. Jihlavu převzal letos v lednu.