Slavia začne obhajobu ve Zlíně. Liga souhlasí, aby rozhodčím nově šéfoval Příhoda

Fotbalisté Slavie zahájí cestu za obhajobou ligového titulu venkovním zápasem ve Zlíně 24., nebo 25. července. Druhý tým uplynulé sezony Sparta vstoupí do nového ročníku domácím utkáním s Olomoucí. Nováček z Hradce Králové na úvod přivítá Bohemians 1905. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Na podzim se bude hrát 19 kol, a to do víkendu 18. a 19. prosince, jarní část odstartuje na začátku února.

Podzimní pražské derby mezi Spartou a Slavií se odehraje na Letné v 10. kole na začátku října. S druhým velkým rivalem Plzní budou hrát červenobílí, kteří v nové sezoně zaútočí na čtvrtý titul po sobě, nejdříve doma, a to na konci října ve 13. kole. V 7. kole v dalším šlágru Plzeň přivítá Spartu.

První liga se vrací k tradičnímu počtu 16 účastníků. V uplynulé sezoně ji hrálo netradičně 18 týmů kvůli tomu, že v předminulém ročníku zůstala kvůli koronaviru nedohrána nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Letos proto soutěž opustila trojice mužstev a mezi elitu prošel jen vítěz druhé ligy Hradec Králové.

V minulé sezoně se hrálo netradičně na 34 kol a byla zrušena nadstavba s baráží, které se od nadcházejícího ročníku vracejí. Vzhledem k tomu, že od ročníku 2022/23 bude mít Česko v pohárech už jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců, zrušila Ligová fotbalová asociace kvalifikační utkání o Evropu. To hrál vítěz prostřední nadstavbové skupiny s týmem ze skupiny o titul.

"To byla jediná debata, reagovali jsme na snížení počtu zástupců v pohárech. Jinak žádné další varianty nebyly na stole," řekl Dušan Svoboda, předseda LFA, která řídí první a druhou ligu.

Odmítl, že by existovala varianta pokračovat s 18 účastníky, jak spekulovala některá média. "Ani na úrovni ligového výboru žádný takový podnět nebo návrh neobdrželi. Byla to taková virtuální spekulace. Co se týče dalšího vývoje, řekli jsme si, že nadstavbu odehrajeme ve třech kompletních sezonách. Zatím jsme odehráli jednu kompletní, druhou jsme nedohráli. Pak se můžeme bavit o nějakém vyhodnocení," uvedl Svoboda.

Prostřední skupina mezi 7. a 10. týmem po základní části bude pokračovat, její vítěz dostane prémii milion korun a získá lepší nasazení v dalším ročníku domácího poháru. Z nejvyšší soutěže přímo sestoupí nejhorší tým, další dva čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy.

Hradec Králové bude hrát po postupu do první ligy domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v Mladé Boleslavi. V azylu ve středočeském městě "Votroci" působili už v minulosti. Pardubice budou nadále hrát domácí duely v pražském Ďolíčku, kde sídlí Bohemians 1905.

Od nové sezony budou zrušeny páteční předehrávky a celé kolo se odehraje o víkendu. Nadále bude možné využívat pět střídání, jak bylo zavedeno během koronavirové pandemie.

Kvůli případným karanténám se budou odkládat zápasy jen do 25. kola. Pak budou muset týmy k utkání nastoupit, jinak prohrají kontumačně. Nasadit mohou jakékoliv hráče.

"Když dojde k tomu, že na tým bude v prvních 25 kolech nařízena karanténa, utkání se odloží a budeme hledat termíny pro dohrání. Pokud by karantény byly uvrženy od 26. kola dál plus samozřejmě v nadstavbě, už bude docházet ke kontumacím, pokud by tým nenastoupil. Už není kam ty termíny posouvat," řekl Svoboda.

Bude na klubech, koho by nasadily. "Musí to odehrát. Jestli s hráči širšího kádru, s juniorkou, to je samozřejmě jejich možnost a právo. Chceme, aby týmy udělaly maximum, aby se utkání odehrála. A aby tam nedocházelo k nějakým spekulacím nebo kalkulům," uvedl Svoboda.

LFA sáhla k úpravě především proto, aby nedošlo k něčemu podobnému jako v předminulé sezoně, kdy se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. "Naším primárním cílem a zájmem je udělat vše, aby se ročník dohrál kompletní. Myslím, že to všichni chápeme, byla na tom jednoznačná shoda," uvedl Svoboda.

"Navíc jsme v úplně jiné situaci než před půlrokem. Je tu možnost nechat proočkovat kádry, šance vyhnout se karanténám je výrazně vyšší, než byla. Rok a půl jsme to brali na svá bedra (jako LFA), organizovali jsme testování, dělali jsme týmům maximální podporu. Teď je třeba, aby k tomu přistoupily proaktivně," podotkl Svoboda.

Od nové sezony zřejmě bude moci do hlediště dorazit více fanoušků. "Dle informací, kterými disponuji, by měla být umožněna kapacita 50 procent stadionu. Za předpokladu, že lidé budou otestování, očkování nebo covid prodělali. Je to posun, teď jsme měli 25 procent," řekl Svoboda.

Ligová fotbalová asociace také odsouhlasila návrh Fotbalové asociace ČR (FAČR), aby se novým předsedou komise rozhodčích stal Radek Příhoda. Jeho jmenování ještě musí formálně schválit výkonný výbor FAČR, dojít by k tomu mělo 30. června.

"Pan Příhoda byl včera ligovým výborem LFA potvrzen. Takže nic nebrání tomu, aby si sestavil svou komisi. Jmenováním samozřejmě ukončí svou činnost pro LFA," řekl Svoboda.

Bývalý ligový rozhodčí Příhoda nahradí Portugalce Vítora Manuela Mela Pereiru, který šéfoval sudím poté, co předchozí komisi pod vedením Jozefa Chovance odvolal výkonný výbor po říjnovém zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra. Někdejší vlivný funkcionář je jednou z 20 trestně stíhaných osob v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy. Aféra se dotýká především rozhodčích.

Příhoda v české nejvyšší soutěži působil do roku 2018 a odpískal v ní 237 utkání. V letech 2008 až 2018 byl na listině mezinárodní federace FIFA.

Za LFA bude jako její zástupce v komisi rozhodčích pokračovat výkonný ředitel Tomáš Bárta. Po půlroce ho vystřídá Jiří Moláček. "Samozřejmě jsme chtěli, aby tam šel dříve, ale jeho pracovní povinnosti to nedovolují. Pan Moláček je neurochirurgem, byl bych rád, kdyby bylo více takových lidí ochotno se angažovat ve fotbale," uvedl Svoboda.

Program 1. kola:

Hradec Králové - Bohemians Praha 1905, Sparta Praha - Olomouc, Plzeň - Mladá Boleslav, České Budějovice - Teplice, Pardubice - Karviná, Zlín - Slavia Praha, Jablonec - Ostrava, Liberec - Slovácko.