Slavia snadno vyhrála v Karviné. Zlín díky velmi podivnému vyloučení udolal Slovácko

Fotbalisté Slavie vyhráli v utkání 21. kola Fortuna:Ligy bez potíží v Karviné 3:0. Zlín otočil duel se Slováckem na 2:1 až poté, co byl týmu z Uherského Hradiště už v prvním poločase velmi podivně vyloučen kapitán Vlastimil Daníček. Poražení hrají příští kolo se Spartou.

Trenér Slavie Trpišovský udělal v Karviné oproti utkání ve Zlíně hned čtyři změny v sestavě, z toho jednu vynucenou, neboť Jurečka scházel po červené kartě. Soutěžní premiéru za Pražany si odbyla jedna ze zimních posil levý bek Diouf.

Karvinský kouč Jarábek pozměnil zahajovací jedenáctku po prohře 0:3 s Pardubicemi z různých důvodů dokonce na šesti postech a poprvé v české lize dal šanci brazilskému mladíkovi Viníciusovi.

Slezané vzhledem k soupeři nastoupili v rozestavení na tři stopery a proti favoritovi vyrukovali velmi odvážně. Hned ve 3. minutě slávistický gólman Mandous příliš váhal s rozehrávkou, trefil napadajícího Viníciuse a mohl být rád, že se míč odrazil mimo.

Po nadějné čtvrthodině domácí darovali vlastní nedůsledností Pražanům rozhodující dvoubrankový náskok. Nejprve nechali soupeře nakrátko rozehrát a po Schranzově centru si Memič ve vzdušném souboji se dvěma protihráči si srazil míč do vlastní sítě.

Několik vteřin od výkopu po obdržené brance inkasovali Slezané znovu. Fleišmanův nákop odvrátil hostující Douděra přímo do úniku Chytilovi a ten poslal balon gólmanovi Holcovi přesně mezi nohy. Český reprezentant skóroval posedmé v ligové sezoně.

Domácí byli viditelně otřeseni a do přestávky mohli dostat ještě další branky. Holec však ve 34. minutě vychytal Schranze a poté si poradil i s hlavičkou Zimy, jenž se první trefy po návratu do Slavie nedočkal. Oscar navíc sám před gólmanem nedokázal usměrnit míč do sítě.

Po změně stran Pražané s přehledem kontrolovali průběh a nepouštěli domácí k ohrožení Mandousovy branky, byť velmi nezvykle po celé utkání drželi míč méně než soupeř. Naopak sami měli ještě několik vyložených šancí. V 72. minutě proti Dioufově hlavičce zasáhl Holec, který si poté poradil i proti vyložené šanci Ševčíka.

V 80. minutě už slávisté znovu slavili. Střídající Tijani vysunul Dioufa a devatenáctiletý Senegalec ozdobil soutěžní debut za Pražany prvním gólem v české nejvyšší soutěži.

Ve Zlíně ovlivnili duel rozhodčí

Zlín navázal na středeční remízu 1:1 se Slavií, porazil Slovácko 2:1 a na jaře poprvé zvítězil. Utkání však výrazně ovlivnili rozhodčí červenou kartou pro kapitána hostů Daníčka už v prvním poločase.

Domácí začali útočně a ve 3. minutě vyslal Slončík nebezpečnou střelu těsně nad Hečovu branku. Jenže hned z výkopu přišlo zmrazení. Míč se od Heči přes Ciciliu dostal až k Juroškovi, který vyzrál na oba stopery Zlína a střelou k tyči otevřel skóre.

"Ševci" se brzy oklepali a dále se snažili o ofenzivní pojetí. Slibně se vyvíjela akce Vukadinoviče, jehož zpětná přihrávka však nenašla adresáta ve stejném dresu.

Klíčový okamžik regionálního derby přišel ve 35. minutě. Po kontaktu Daníčka se zlínským stoperem Didibou překvapivě vstoupila do děje videorozhodčí Adámková, hlavní sudí Hocek její intervenci neméně nečekaně vyslyšel a kapitána Slovácka vyloučil za "úder loktem". Daníček tak nejspíš uherskohradišťskému týmu bude chybět v příštím zápase proti Spartě.

Hocek pak za mohutné protesty rozdal ještě žluté karty Reinberkovi a trenérovi Martinovi Svědíkovi.

"Pořádně jsem to neviděl, nemohu to hodnotit, to ať si udělá pan rozhodčí Hocek," prohlásil kouč hostů po zápase.

Zlínští si v přesile vytvořili územní převahu, které ale dlouho chyběl nápad. V 58. minutě střídající Načkebija vypálil jen do boční sítě, další drobné závary vyřešila obrana hostů bez pohromy.

Slovácko se vyjma několika brejků bez výraznějšího zakončení soustředilo na bránění jednobrankového náskoku. V 70. minutě hlavičkoval další zlínský náhradník Ikugar důrazně, ale těsně nad.

Domácí se v 72. minutě dočkali vyrovnání. Černín sklepl dlouhý nákop do vápna na Slončíka, jehož střela zapadla k tyči.

"Ševci" nadále pokračovali v herní dominanci a za osm minut výsledek otočili. Vukadinovič se prodral po pravé straně do šestnáctky a nedal Hečovi šanci. Zlínští si už výhru pohlídali.

21. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 15. vlastní Memič, 16. Chytil, 80. Diouf. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Podaný - Starý (video). ŽK: Žák, Ražnatovič, Akinyemi - Oscar, Ogbu, Schranz. Diváci: 4038.

Karviná: Holec - Traoré (80. Svozil), Krčík, Fleišman - Memič, Žák (59. Ayaosi), Budínský, Čavoš, Ražnatovič (80. Bielan) - Vinícius (59. Doležal), Ezeh (46. Akinyemi). Trenér: Jarábek.

Slavia: Mandous - Holeš, Ogbu, Zima - Douděra, Ševčík (89. Vlček), Oscar (86. Zmrzlý), Diouf - Schranz (66. Van Buren), Wallem (66. Provod) - Chytil (66. Tijani). Trenér: Trpišovský.

FC Zlín - 1. FC Slovácko 2:1 (0:1)

Branky: 72. Slončík, 80. Vukadinovič - 4. Juroška. Rozhodčí: Hocek - Machač, Leška - Adámková (video). ŽK: Načkebija, Dostál - Juroška, Reinberk, Doski, Svědík (trenér). ČK: 35. Daníček (Slovácko). Diváci: 4319.

Zlín: Dostál - Cedidla, Didiba, Kolář, Čelůstka (54. Načkebija) - Bužek, Janetzký (54. Ikugar) - Vukadinovič, Slončík (86. Nombil), Bartošák - Schánělec (70. Černín). Trenér: Červenka.

Slovácko: Heča - Reinberk, Daníček, Hofmann, Doski - Trávník (85. Vecheta), Havlík - Blahút (85. Kim Sung-pin), Mihálik (73. Kalabiška), Juroška (59. Sinjavskij) - Cicilia (73. Kvasina). Trenér Svědík.