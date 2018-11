Slavia se Spartou se perou o posily: oba pražští rivalové touží po Panákovi a Haškovi

před 1 hodinou

Převlékne se Filip Panák brzy do červenobílého dresu? | Foto: Milan Kammermayer

Vzájemný zápas skončil minulý týden remízou, Slavia se Spartou ovšem spolu bojují dál. Oba slavné kluby se přetahují o posily pro zimní přestupové období.

Zimu v Karviné s největší pravděpodobností "nepřežije". Filip Panák se podle dobře informovaného zdroje Aktuálně.cz brzy přestěhuje do hlavního města. Jenže teď jde o to, zda do Vršovic, nebo na Letnou.

Sparta za blonďatého záložníka, který před necelými dvěma týdny oslavil třiadvacáté narozeniny, údajně nabízí patnáct milionů korun, to v Edenu jsou výrazně štědřejší: do Karviné jsou ochotni poslat pětadvacet milionů.

Pro Letenské ale zase hraje skutečnost, že Panák na konci října podstoupil operaci kolena, přičemž zákrok svěřil do rukou sparťanských lékařů, což se v Karviné pochopitelně nesetkalo s velkým nadšením.

Filip Panák byl s přestupem do Slavie spojován už loni v létě, kdy k podpisu smlouvy chyběly pouze formality. Ovšem transfer ve stínu nablýskaných příchodů Altintopa nebo Dannyho potichu vyšuměl. Odchovanec Karviné zůstal doma, na podzim letošního roku se z nouze dokonce přesunul na pozici stopera a v obraně předváděl excelentní výkony.

"Co na stoperu předvádí, to je něco neuvěřitelného," řekl nedávno trenér Roman Nádvorník serveru Isport.cz.

Předmětem žhavého zájmu pražských S ovšem není pouze Panák, ale další třiadvacetiletá hvězda středu zálohy: Martin Hašek. Fotbalista Bohemians sice začátek podzimu promarodil po červencové artroskopii kolene, přesto po svém návratu navázal na velmi dobré výkony z minulého ročníku.

"Když jsem přišel do Bohemky, Martin už tam rok hrál. Ze strany zálohy jsem ho dal do středu, protože odjakživa byl a bude středním záložníkem a na kraji jenom suploval z toho důvodu, že Bohemka na tomto postu nikoho neměla. Určitá část fanoušků, a teď netuším jak velká, za tím hledala tlačenku," vysvětloval v rozhovoru pro Aktuálně.cz záložníkův otec a kouč Bohemians 1905 Martin Hašek.

"Já to viděl pragmaticky. Byla jsem přesvědčený o tom, že s Martinem uprostřed budeme silnější a minulá sezona to jednoznačně potvrdila. Martin je dneska špičkový prvoligový hráč," dodal.