Slavia řeší pohyb v kádru. Cíle má stejné, identitu mění a z Edenu je Fortuna Arena

Fotbalová Slavia Praha dotáhla příchod záložníka Christa Tiéhiho. Čtyřiadvacetiletý hráč z Pobřeží slonoviny, jenž je rodákem z Francie, bude v týmu českého vicemistra půl roku hostovat z Liberce a součástí dohody je i opce na přestup. Pohyb v kádru tím ale nekončí.

Tiéhi se už se Slavií připravoval na nedávném soustředění v Rakousku. Defenzivně laděný záložník přišel do Liberce vloni v září z Opavy. V české lize dosud odehrál 41 zápasů, na vstřelenou branku zatím čeká.

Tiéhi se stal šestou letní posilou Slavie. Pražané už předtím angažovali obránce Davida Douděru a Eduarda Santose, křídelníka Ewertona, útočníka Václava Jurečku a záložníka Matěje Valentu.

Tiéhiho podle předsedy představenstva červenobílých Jaroslavy Tvrdíky klub zařadí na soupisku pro nadcházející kvalifikaci Evropské konferenční ligy.

Slavia by v létě ještě ráda přivedla středního obránce. Zajímá se o švédského stopera Isaka Hiena či gambijského zadáka Sheriffa Sinyana.

"Řešíme dva zahraniční hráče. Je to z toho důvodu, že Ondra Kúdela zamířil po vypršení smlouvy do zahraničí, David Hovorka je opět dlouhodobě zraněný a Taras Kačaraba si přinesl do evropských kvalifikací trest. Jednání jsou však u obou hráčů velmi komplikovaná," poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

Vršovičtí v létě usilovali také o návrat útočníka Jana Kuchty, ale český reprezentant dal nakonec přednost rivalovi ze Sparty. "Kdo je Jan Kuchta? Těžko se mi mluví o lidech bez vychování," naznačil Tvrdík, že ho nedávná opora červenobílých zklamala.

Pražané v nejbližší době chystají zúžení kádru. Na hostování by měli zamířit záložník Daniel Samek a stoper Maksym Talovjerov a odejít by mohl také křídelník Srdjan Plavšič.

"Některé věci se rýsují, jsou na spadnutí. U Dana Samka jsme pečlivě hledali klub, kde dostane to vytížení, které potřebujeme. To samé se týká i Maxe Talovjerova. To jsou dva hráči, kteří v nejbližší době odejdou. Jako v případě Matěje Valenty se pak mohou vrátit do Slavie," uvedl Trpišovský.

U srbského křídelníka je podle kouče situace trochu odlišná. "Vstoupil do přípravy se zraněním z posledního ligového zápasu. Nebyl v plném tréninku," vysvětlil stratég červenobílého klubu.

Plavšičova budoucnost zůstává otevřená. "Oscar vypadá skvěle, na tom postu je David Jurásek. V křídelních pozicích máme přetlak," přiznal Trpišovský.

Odejít by mohl také nigerijský křídelník Peter Olayinka. "Trénuje naplno, ale je zřetelné, že o něj mají zájem dva nebo tři turecké kluby. U něj je situace nejistá. Může se stát, že za něj realizujeme nějaký příjem v řádech desítek možná stovek milionů korun," odhalil šéf klubu Tvrdík.

O dva roky prodloužil se Slavií smlouvu záložník Ibrahim Traoré. Pražané navíc s třiatřicetiletým defenzivním středopolařem z Pobřeží slonoviny počítají po skončení kariéry do managementu klubu. Pomáhat bude také s adaptací afrických hráčů.

Titul chce Slavia zpět

Slavia v minulé sezoně nestačila v nadstavbové části na Plzeň a po třech titulech za sebou tentokrát musela vzít zavděk druhým místem.

"Je to sport, je to fotbal. Nemůžete od nás očekávat, že každý rok vyhrajeme titul. Také by to byla neúcta k soupeřům. Plzeň, Sparta, Ostrava, Slovácko nejsou jen sparingpartneři, kteří nám jen chodí pomáhat s tím, abychom každý rok získávali titul," poznamenal Tvrdík.

"Ukazatele jako počet bodů, výher, branek byly mimořádné, v některých předchozích letech by nám stačily k titulu. V uplynulé sezoně to nestačilo, ale to neznamená, že sezona byla neúspěšná. Jsem opatrný, vnímám respekt k soupeřům, ale smyslem mého návratu je, že jsme extrémně motivováni a uděláme vše pro to, aby se titul do Edenu vrátil," stanovil cíl Tvrdík, který se vrací k práci v klubu poté, co se v uplynulých měsících léčil z onkologického onemocnění.

Slavia si vzhledem k druhému místu a úbytku počtu českých zástupců v pohárech v létě zahraje jen kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Aby se dostala do skupiny, musí přejít přes tři předkola.

"Z hlediska finanční stability postoupit do skupiny není nutností pro přežití, to v žádném případě," ujistil Tvrdík. "Z hlediska sportovního a potenciálního rozvoje klubu do budoucna by to byla ztráta obrovská. Bylo by obrovským zklamáním, kdyby to nevyšlo," doplnil a postup přes druhé předkolo označil za povinnost.

Červenobílí se v něm utkají s gibraltarským týmem St Josephs's, který vyřadil severoirské Larne. Po domácí remíze vyhrál 1:0 na půdě soupeře.

Třetí a čtvrté předkolo považuje Tvrdík za velkou neznámou. "Určitě to není jen liga východu a pro chudé, jsou tam i reprezentativní zástupci západních soutěží. Potřebovali bychom i trochu štěstí, které jsme třeba v minulosti při losu někdy neměli," přál si.

Velkolepé oslavy založení

Pražané si v nadcházející sezoně připomenou 130. výročí založení a oslavy vyvrcholí 22. listopadu exhibičním zápasem v Edenu mezi současným týmem Slavie a bývalými hráči červenobílých, kteří působí v zahraničí. Dorazit by měli Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Alex Král či Miroslav Stoch, mužstvo by měl vést reprezentační trenér a dřívější kouč Pražanů Jaroslav Šilhavý.

Slavia u příležitosti oslav výročí představila také novou vizuální identitu, dresy a logo. "Začali jsme si uvědomovat, že v konfrontaci s ostatními kluby působícími v pohárové Evropě už naše kulaté logo není moderní. Trend se ubírá jiným směrem," poznamenal místopředseda představenstva klubu Tomáš Syrovátka.

Mění se také název stadionu v Edenu. Místo Sinobo Stadium se bude jmenovat Fortuna Arena. Klub totiž uzavřel se sázkovou kanceláří dlouhodobé lukrativní partnerství.