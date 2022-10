Fukal: Slavia doplácí na chyby stoperů. Odchod Vrby signalizuje velké potíže v Baníku

"V Olomouci se opět ukázalo, jakou má nyní Slavia slabinu ve stoperské dvojici. Dělají chyby, velké a zbytečné. Neproměnění vyložené šance je stejná chyba," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Porážka Slavie v Olomouci mě hodně překvapila, protože podle mého Olomouc nemá v současnosti mužstvo, které by mělo Slavii nějak zvlášť potrápit a dokonce ji obrat o body. Ale ukázalo se, jakou má nyní Slavia slabinu ve stoperské dvojici.

Dělají chyby, velké a zbytečné. Kačaraba v Olomouci dvakrát přihrál hlavou soupeři na gól, to samé předtím Eduardo na Slovácku a vlastně i proti Hradci Králové, v Plzni se nechal hloupě hned v úvodu utkání vyloučit. A smůlu má Slavia v tom, že z toho padají deprimující a rozhodující góly. Kdyby protivník neskóroval, přešlo by se to. Tyhle individuální chyby Slavii hodně srážejí na cestě získat zpět mistrovský titul.

Takový klub musí mít stoperskou otázku jasně vyřešenou. Dva sehraní borci se zkušenostmi třeba z jiných týmů, kteří si vyhoví, jsou ideální, nebo jeden starší, aby další učil. Já vím, že v nedávné době odešlo pryč hodně hráčů, kteří by byli schopni tenhle post hrát: Deli, Ngadeu, Lüftner, Zima, Kúdela, Hovorka je pořád zraněný, nechytili se Takács nebo Talovjerov. Záskoky jako Holeš nebo Tiéhi moc nepomáhají. Rotace tu tedy je a Slavia má vážný problém.

Ale na druhou stranu je třeba jasně říct, že neproměnění vyložené šance je stejná chyba jako kiks v obraně! Proti prázdné brance stáli Douděra, Ousou i Traoré, to se musí proměňovat a je jedno, že jsou v zakončení defenzivní hráči. Když nedáš gól ani z takové pozice, nemůžeš myslet na výhru. Když se prohraje, veškerá kritika se snese na obránce, ale tohle je stejné selhání.

Naopak obránci mistrovské Plzně hodně v nabíraní bodů pomáhají. Teď se trefili Pernica a Jemelka, góly dávají Havel, Hejda. Jsou zápasy, jako nyní proti Boleslavi, kdy to drhne, kdy to není gólová jízda, ale ta není u Plzně skoro nikdy. A pak je pro mužstvo skvělé, když v zakončení pomohou obránci. I proto je Viktoria jasně v čele.

Pavel Vrba se do Baníku vrátil v létě po osmnácti letech, nakonec ale už po necelých čtyřech měsících klub opouští. Posledním impulzem byla víkendová remíza v Liberci.

Vrba byl přitom koučem, kterého si celá Ostrava nesmírně přála. Nejen fanoušci, ale i vedení Baníku. To, že klub s trenérem s takovým kreditem rozvázal spolupráci po jedenácti ligových kolech, signalizuje, že je tam ještě větší problém než výsledky a bodový zisk.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 47 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Dánský trenér Sparty Priske prohlásil, že Kuchtův gól proti Hradci ohromně pomůže hráči i mužstvu. Nehledě na zářez, který se na Letné konal, ale Kuchtovi to skutečně pomohlo. Teď skóroval proti Brnu dvakrát, byl vždycky tam, kde měl být. Ale byl to především Krejčí, který umožnil Spartě pohodové vítězství, on byl tím rozdílovým hráčem.

Musím však upozornit, že Brno bylo hrozné. To byl otřesný výkon, který měl na vysoké porážce největší podíl. Sparta teď hostí Pardubice, pak přijde na řadu sledované derby. V něm se ukáže, jak na tom oba rivalové jsou.

Slovácko doma prohrálo, dostalo od Bohemky čtyři góly. Aniž bych klokany nějak podceňoval, to je strašně moc. Tvrdí se, že Slovácko dohání náročný program. Něco na tom je, někteří hráči byli na pokraji sil už hodně brzy, ale především jim nefungovala hlava. Nastavení na tak těžkého soupeře, jakým je Bohemka, bylo nedostatečné a to se projevilo.

Hradec skóroval proti Teplicím v deseti třikrát. Zase měl vyloučeného, hrát v oslabení už není pro mužstvo něco neobvyklého, zvyklo si. Pokračovat tímto stylem však nelze, jednou se mu to vymstí. Já při své štaci v Hradci nebyl vyloučený ani jednou. Kluci si však dokazují, že když budou na sobě makat, mohou si troufnout na každého. Výkonnostně se pod trenérem Koubkem posouvají, zjišťují, že mohou být lepší i v deseti. To je pro ně nesmírně cenné poznání.