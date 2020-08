Tak dobře na tom Slavia od příchodu čínského investora nebyla, říká Tvrdík

Přestože od jara probíhá koronavirová pandemie, podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka je fotbalová Slavia Praha paradoxně možná v nejlepší finanční kondici na dobu jeho téměř pětiletého působení v klubu.

Uplynulou sezonu zakončil ligový mistr v zisku 183 milionů korun a v plusu prý bude i v nadcházejícím ročníku. V nejbližší době začne klub s výkupem minoritních akcionářů.

"Musím říct, že jsem z hlediska finančních parametrů v zásadě spokojený. Dokonce jsme včera na představenstvu říkali, že je to paradoxně možná naše nejlepší období za celou dobu, co v klubu působíme. Jsme na tom finančně velmi dobře, finanční plán přeplňujeme ve všech ukazatelích," řekl na tiskové konferenci před sezonou Tvrdík.

"Na jaře jsme se báli, co udělá covid s hospodařením klubu. Báli jsme se výpadku příjmů z prodeje vstupenek, od sponzorů, děsili jsme se toho. Jsem rád, že jsme se z této situace dostali velmi příjemným způsobem. Nemáme žádné dluhy," dodal.

Pražané podle něj uzavřeli uplynulou sezonu se ziskem skoro 200 milionů korun. Pomohlo jim, že vloni na podzim hráli skupinu Ligy mistrů a prodali několik opor. Do plusové částky navíc ještě nejsou započítány finance za přestup záložníka Tomáše Součka, který odešel do West Hamu za víc než půl miliardy korun.

"Jsem hrozně rád, že hospodářský výsledek od 1. července 2019 do 30. června 2020 skončil se ziskem 183 milionů korun. Navíc je to před obdobím, které je pro nás příjemné - platby za Tomáše Součka. Za mě je také naprosto jasné, že příští období spolu i s minimálně postupem do skupiny Evropské ligy skončí také v černých číslech. Je to naplnění jedné z našich ambicí - mít klub v ziskovém hospodaření," uvedl Tvrdík.

Slavia v nejbližší době zahájí výkup drobných akcionářů. "Jako akcionáře máme 105 fyzických osob a kromě majoritního vlastníka čtyři právnické osoby. Dnešním dnem spouštíme proces ohodnocení klubu a výkupu akcií. Vím, že drobní akcionáři investovali do klubu v dobách, které nebyly tak úžasné, že je to bude bolet. Budeme hledat cestu, jak jim to vrátit," uvedl Tvrdík.

"Ale pro nás smysl toho výkupu je v tom, že jsme udělali další rozvojový krok. Akcionáři SK Slavia Praha a stadionu Eden rozhodli o tom, že sloučí obě dvě právnické osoby do jednoho subjektu. To znamená, že bude jedna právnická osoba - fotbalový klub a stadion. Pro nás kromě symboliky je to usnadnění, vyšší efektivita, rozhodování z jednoho místa," dodal.

Stoprocentním vlastníkem Slavie by se do půlroku měla stát společnost CITIC Group. Číňané vlastní klub od podzimu 2015.

"Zhruba do šesti měsíců by mohly být klub a stadion v jedné právnické osobě, která bude stoprocentně vlastněná společností CITIC Group. V tuto chvíli je CITIC majoritním akcionářem klubu a stoprocentním vlastníkem stadionu. Předpokládáme, že cílový stav do šesti měsíců bude, že CITIC bude vlastnit 100 procent nové právnické entity," nastínil Tvrdík.

Potvrdil, že v rámci omezení dopadů koronavirové krize sáhla Slavia k snížení platů až o 35 procent. "Jsem hrozně rád, že můžu říct, že hráčům i trenérům jsme se stoprocentní jistotou schopni všechny prostředky vrátit. Ale to gesto solidarity ve mně zanechalo velký dojem," uvedl Tvrdík.

Pochvaluje si, jak zatím probíhá současné přestupové období. Slavia navíc získala jistotu účasti ve 4. předkole Ligy mistrů, a pokud neuspěje, zahraje si skupinu Evropské ligy.

"Celkový náklad na všech pět letních přestupů nedosáhl 35 milionů korun. Jsme velmi spokojeni a ve všech hráčích vidíme velkou perspektivu. Někteří další hráči jako Baluta a Sýkora odcházejí a díky tomu jsme také vylepšili finanční hospodaření klubu. Už teď považujeme přestupní období za mimořádně úspěšné. Kdybychom dnes potřebovali peníze, podle mě můžeme do 30 dnů prodat hráče za 30 milionů eur a stále nám zůstane velmi silný tým," dodal bývalý ministr obrany.