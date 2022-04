Slavia i Sparta se v poslední době nakoply, my teď už musíme jen vyhrávat, tuší Bílek

Málokdo věřil tomu, že by Plzeň mohla v této sezoně ustát tlak Sparty a Slavie a bojovat o titul. Kouč Michal Bílek to se svým týmem dokázal. Tři kola před konce základní části Viktoria vede tabulku Fortuna:Ligy, ustála i atak červenobílých a doma remizovala 1:1. "Šanci máme obrovskou," přiznává kouč.

Vzhledem k tomu, že jste udrželi první místo, berete bod jako své vítězství?

S bodem jsme spokojeni. Prohrávali jsme, doháněli jsme manko, museli jsme změnit taktiku, k tomu přišla v 85. červená karta. Z tohoto pohledu bod musíme brát.

Čím to, že jste v první půli byli poměrně pasivní?

Neřekl bych, že to byla pasivita. Já tomu říkám zodpovědná defenziva. Věděli jsme, že Slavia je silná v nábězích a naši hráči pokyny plnili. Ano, nebyli jsme tak nebezpeční dopředu, jak jsme si představovali, ale Slavia si taky nic nevytvořila. Až její branka na začátku druhé půle nás donutila, že jsme hru otevřeli a chtěli s výsledkem něco udělat. Po inkasované brance náš výkon dopředu šel logicky nahoru, posledních třicet minut jsme hráli velmi dobře. Slavii jsme tlačili, ale zároveň jsme ji ani nepouštěli do nebezpečných situací.

Hráli jste hodně důrazně. Pavel Bucha dostal červenou kartu v 84. minutě, ale mohl jít ze hřiště už i dřív.

Chtěli jsme proti Slavii hrát důrazně, agresivně, ale nemyslím, že by tam byl nějaký zákrok, který by byl za hranicí, který by byl zákeřný. Bucha při své druhé žluté Olayinku neviděl, nemyslím, že by to bylo úmyslné.

Co obecně říkáte výkonu trojice polských rozhodčích v čele s Pawlem Raczkowským?

Sudí odpískal zápas stejně, jako by ho odpískal český rozhodčí. Nejsem velkým fanouškem toho, aby sem jezdili zahraniční rozhodčí. Dnešní zápas ale zvládli bez problémů.

Jak velká je pro vás výhoda, že tři kola před koncem základní části jste se udrželi v čele tabulky?

Samozřejmě vnímám velmi pozitivně, že jsme i po zápase se Slavií na prvním místě. Kdyby mi to někdo řekl na začátku, nevěřil bych mu. Hráči pracují poctivě a v dnešním duelu si bod zasloužili. Šanci máme obrovskou, chceme v čele zůstat co nejdéle. K tomu vede je to sbírat samá vítězství, Slavia i Sparta se v poslední době nakoply. Dá se očekávat, že budeme muset jen vítězit.

Remízový bod trefil Tomáš Chorý, který naskakoval z lavičky. Jak si ceníte jeho přínosu?

Choras je pro nás velmi důležitý. Byl i na podzim, ale nestřílel góly, teď mu to tam začalo padat. I když nehraje od začátku, vždy je na zápas stoprocentně připravený, bil se jako lev, dal důležitý gól. Vím, že by chtěl do základu, ale bere situaci, jaká je, tedy že volba padá na Beauguela.

A co výkon Eduarda Santose, který za vás po svém příchodu z Karviné odehrál teprve druhý zápas?

Už minulé kolo v Jablonci zahrál velmi slušně. Na levé straně Slavie jsme viděli nebezpečí, Eda to ale zvládl velmi dobře, Olayinka se k ničemu nedostal.