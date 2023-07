Hradec Králové zakončil loňskou sezónu v klidném středu tabulky a to by měl být cíl také pro letošní rok. Zásadní změnou je však angažování nového trenéra, neboť po odchodu Miroslava Koubka převzal kormidlo Jozef Weber. Herní styl by se však dle slov samotného kouče neměl příliš změnit.