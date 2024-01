Slavia dotáhla přestup zimy. Za gólmana Staňka posílá do Plzně dva záložníky

Fotbalová Slavia získala z Plzně reprezentačního brankáře Jindřicha Staňka. Opačným směrem přestoupili záložníci Lukáš Červ a Matěj Valenta. Oba kluby o transferu informovaly na svých webových stránkách.

Sedmadvacetiletý Staněk opouští Viktorii po čtyřech letech, se Slavií podepsal smlouvu do konce června 2027. Dvaadvacetiletý Červ a o rok starší Valenta, kteří naposledy působili v Liberci, respektive na Slovácku, se dohodli v Plzni rovněž na kontraktech do roku 2027.

Staněk přišel do Plzně v lednu 2020 z Českých Budějovic, původně na hostování a později přestoupil. Postupně se vypracoval v jasnou jedničku Západočechů, předloni pomohl Viktorii k titulu a postupu do skupiny Ligy mistrů.

"(Znamená to pro mě) velký posun v kariéře a také jenom ty nejvyšší ambice," řekl slávistickému webu Staněk, který se v Edenu potká s brankáři Alešem Mandousem a Ondřejem Kolářem.

"Známe se velmi dobře. S Ondrou jsme byli společně už třeba v jednadvacítce, známe se ze hřiště jako soupeři. Věřím, že v tomto směru žádný problém nebude. Konkurence je vždycky dobrá věc, zdravá věc. Jsem na to připravený, budu dělat vše pro to, abych ji zvládl," uvedl Staněk.

V české nejvyšší soutěži odehrál 108 utkání, z toho 97 za Plzeň a 11 za České Budějovice, dohromady nasbíral 36 čistých kont. Na začátku kariéry působil ve Spartě a v Evertonu, ale ani v jednom z klubů nenastoupil za A-tým v soutěžním duelu. V reprezentaci má na kontě osm startů, loni v listopadu odchytal závěrečné kvalifikační zápasy s Polskem a Moldavskem a pomohl k postupu na mistrovství Evropy v Německu.

Někteří kritici vytýkají Staňkovi horší hru nohama. "Nemyslím si, že je to úplně moje slabina. Ale samozřejmě pracovat na ní musím. Někdy ale máte pokyny od trenérů, které pak mohou zvenku vypadat, že se mi úplně hrát nohama nechce. Ale tak to není," prohlásil rodák ze Strakonic.

"Jindra patří dlouhodobě mezi nejlepší české gólmany, což potvrzuje i v národním týmu. Chceme být připraveni na boj o titul a nic nepodcenit. Proto posilujeme i brankářský post," řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

"Jindra za čtyři roky odvedl pro náš klub neskutečnou práci. Měl obrovský podíl na našich úspěších. Zároveň jsme měli dohodu, že v případě zajímavé nabídky pro obě strany nebudeme Jindrovi bránit v odchodu. Nyní ta situace nastala, Jindra se rozhodl novou výzvu přijmout a já bych mu chtěl za celý klub za všechno poděkovat," dodal generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Červ i Valenta nastupovali za reprezentaci do 21 let, oba v dresu mateřské Slavie zasáhli do jediného prvoligového zápasu. Červ, jenž vedle Liberce působil i v Pardubicích, v 71 ligových utkáních zaznamenal devět gólů a čtyři asistence. Loni média spekulovala o jeho možném přestupu do Sparty. Valenta má v nejvyšší soutěži bilanci 80 zápasů, sedm branek a dvě asistence. Hostoval i v Liberci a v Českých Budějovicích.

Slavia dnes angažovala také krajního obránce Ondřeje Zmrzlého z Olomouce a stopera Štěpána Chaloupka, který ale podepsal kontrakt až od léta a zbytek sezony dohraje v Teplicích. Plzeň zase získala francouzského záložníka Cheicka Souarého z druholigového Vyškova na půlroční hostování s opcí. Viktoria si také z hostování v Bohemians 1905 předčasně stáhla gólmana Martina Jedličku.