Slavia otočila derby. Dva neregulérní góly a dvě penalty pro nás, čílí se Klokani

Fotbalisté Slavie zvítězili v pražském derby na půdě Bohemians 1905 po obratu 4:1. "Klokany" ve šlágru 14. kola první ligy poslal na začátku druhé minuty do vedení Roman Květ, ale vzápětí srovnal Peter Olayinka a ještě do pauzy otočil stav z penalty Václav Jurečka. V 76. minutě zvýšil střídající Ondřej Lingr a poté se podruhé prosadil Olayinka.

Slavia v nejvyšší soutěži porazila Bohemians počtvrté z posledních pěti zápasů. "Červenobílí" v lize vyhráli potřetí za sebou a z druhého místa tabulky nadále ztrácejí čtyři body na obhájce titulu z Plzně, který má utkání k dobru.

Bohemians v posledních třech kolech nezvítězili, dvakrát za sebou nebodovali a propadli se na šestou příčku. "Klokani" potvrdili, že se jim aktuálně v Ďolíčku nedaří, jako domácí tým tam v této ligové sezoně získali jen tři z 19 bodů.

"Vnímáme, že Plzeň vyhrává zápasy, ale my koukáme na sebe. Po nedávných třech prohrách jsme museli zabrat. Do zimy potřebujeme zvládnout zbylé zápasy, během pauzy se doléčit a dát dohromady tak, abychom na jaře vytvořili tlak na Plzeň," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož tým ovládl druhé pražské derby po sobě. Před týdnem rozdrtil Spartu 4:0.

Po čtvrteční výhře 1:0 na půdě Ballkani v Evropské konferenční lize zvolil Trpišovský rozestavení s dvěma útočníky Jurečkou a Teclem, který často operoval na pozici podhrota. Kouč Bohemians Jaroslav Veselý udělal několik změn v sestavě. V brance poprvé v ligové sezoně dostal šanci Bačkovský, na stoperu místo Hůlky nastoupil Krch a jen na lavičce začal Kovařík.

"Klokani" vstoupili do utkání ideálně. Slávisté na začátku druhé minuty odvrátili míč jen těsně za vápno a Květ z voleje přesnou střelou k tyči překonal gólmana Koláře. Domácí záložník skóroval už poosmé v ligovém ročníku.

Slávistům trvala odpověď jen přes minutu. Masopustův centr na zadní tyč vrátil před branku David Jurásek a Olayinka zblízka tečoval míč mimo dosah Bačkovského. Nigerijský křídelník si připsal 30. gól v české lize. Olayinka mohl v osmé minutě otočit stav, ale sám před Bačkovským neuspěl. Agilní Nigerijec pak v další nadějné pozici hlavou těsně minul.

Sudí vysvětluje spornou penaltu

Ve 23. minutě po zákroku Hromady upadl ve vápně Prekop a videorozhodčí Berka po přezkoumání situace vyzval sudího Tomáše Klímu, aby se na souboj podíval ze záznamu. Hlavní arbitr i po kontrole u monitoru trval na svém a penaltu pro domácí nenařídil.

"V reálu jsem nařídil přímý kop za přestupek útočícího hráče. Sice zahrál míč, ale zároveň podrážkou nebo patou zasáhl do špičky bránícího hráče. Videorozhodčí byl toho názoru, že útočící hráč napřed zahrál míč a mělo se jednat o pokutový kop. Po zhlédnutí záběrů jsem nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit," uvedl Klíma pro O2 TV.

O chvíli později se na něj Bohemians zlobili ještě víc. Po následné akci upadl v šestnáctce po souboji se stopery Křapkou a Krchem hostující Jurečka a hlavní arbitr bez váhání nařídil pokutový kop. Videorozhodčí Berka se zřejmě domníval, že šlo o chybu, znovu vybídl Klímu k přezkoumání situace u monitoru, ale sudí znovu svůj původní verdikt potvrdil. Jurečka se z penalty nemýlil a navázal na branku z minulého kola v derby proti Spartě.

"Viděl jsem, jak bránící hráč, myslím číslo 34 (Křapka), zezadu při snaze odkopnout míč nezasáhne balon a podrazí útočníka. Videorozhodčí byl názoru, že se nejedná o výrazný kontakt. Zavolal mě, abych si to prohlédl. Opět jsem nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit," řekl Klíma.

"Musíte se zeptat rozhodčích. Já kontakt cítil, za mě penalta byla," uvedl Jurečka. "Soupeř se dostal mezi nás. Vnímám to tak, že jsem do něj lehce vrazil ramenem. Rozhodčí říkal, že podle videa jsem ho podrazil. Toho si nejsem vědom," řekl Křapka.

V závěru nastavení první půle trefil Dostál střelou nejspíš mířící do branky Ousoua, Klíma ale pokutový kop nenařídil, neboť měl slávistický stoper ruku u těla. "Střela letěla na bránu, jasná ruka," mínil Veselý.

Bohemians nesli verdikty rozhodčího velmi nelibě a po poločasovém hvizdu dostal jejich kouč Veselý za protesty žlutou kartu. "Neřekl jsem rozhodčímu jediné sprosté slovo, jen to, že znehodnotili zápas. Za mě je z toho ohromná pachuť. Jestli byla jedna penalta na jedné straně, měla být i na druhé. VAR (videorozhodčí) do toho necitlivě vstoupil. Opakuje se to, trvá to strašně dlouho. Nechci v tom hledat chybu, hledám ji u nás, že jsme neměli dostat gól na 1:1," uvedl Veselý

Po změně stran "Klokani" vstoupili náporem, do gólových šancí je ale favorit nepouštěl. Po prostřídání slávisté otupili domácí tlak a v 76. minutě si pojistili náskok. Po přečíslení se prosadil střídající Lingr, byť si Bačkovský na střelu sáhl. Asistenci si připsal Olayinka, který za chvíli svůj povedený výkon korunoval svým druhým gólem v utkání, když zakončil kombinaci do odkryté branky.

"Červenobílým" pak další Lingrovu trefu sebral těsný ofsajd a střídající Sor mířil vedle. Na druhé straně zasáhl proti Kovaříkově pokusu z přímého kopu Kolář. Slávisté zůstali jediný gól od zopakování loňské výhry v Ďolíčku 5:1. Hosté potvrdili, že mají nejlepší ofenzivu soutěže, v ligové sezoně dali už 44 branek. Slávisté se zároveň ideálně naladili na čtvrteční závěrečný duel skupiny Konferenční ligy se Sivassporem.

"Musím pochválit střídající hráče, kteří nám přinesli rychlý přechod a kvalitu směrem nahoru. Myslím, že třetí gól to zlomil," uvedl Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry vedl v Bohemians mládež.

"Bylo to o tom, jestli dáme na 2:2, nebo soupeř na 1:3. Stalo se to druhé. Mrzí mě čtyři obdržené branky, nebyl to určitě zápas na 1:4. Viděl jsem záběry a čtvrtý gól byl z ofsajdu. Prohráli jsme si to sami, ale nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Za mě dvě neregulérní branky a minimálně jedna nebo spíše dvě penalty pro nás," dodal Veselý.

Řezníček z Brna dal desátý gól

Fotbalisté Brna zvítězili ve 14. kole první ligy nad Libercem 3:0 a doma vyhráli po čtyřech zápasech. Branky padly až ve druhém poločase, kdy za nováčka skórovali Jakub Šural, Michal Ševčík a Jakub Řezníček, který se desátou brankou v sezoně osamostatnil v čele tabulky střelců nejvyšší soutěže.

Zbrojovka v lize porazila Slovan po čtyřech utkáních a poskočila na pátou příčku, navíc má k dobru zápas v Plzni. Liberec venku nebodoval potřetí za sebou a v tabulce je osmý.

Teplice doma porazily Olomouc po obratu 2:1 a v nejvyšší soutěži přerušily sérii tří porážek. Ve 14. minutě zařídil hostům vedení Antonín Růsek, o osm minut později srovnal Filip Žák a po změně stran vstřelil vítězný gól Senegalec Abdallah Gning. Sigma nebodovala po pěti kolech a klesla na sedmé místo.

Tepličtí porazili Hanáky poprvé od roku 2014 a po 13 zápasech, v tabulce jsou třináctí.

14. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Slavia Praha 1:4 (1:2)

Branky: 2. Květ - 3. a 79. Olayinka, 30. Jurečka z pen., 76. Lingr. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kříž - Berka (video). ŽK: Veselý (trenér, Bohemians). Diváci: 6088.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Křapka, Krch - Dostál (72. Hála), Jindřišek, Petrák (46. Kovařík), Prekop - Květ (85. Hůlka), Hronek (85. Novák) - Drchal (72. Mužík). Trenér: Veselý.

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Douděra (71. Sor), Hromada (85. Kričfaluši), Oscar (85. Tiéhi), Olayinka - Tecl (61. Lingr) - Jurečka (61. Usor). Trenér: Trpišovský.

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 3:0 (0:0)

Branky: 51. Šural, 59. Ševčík, 72. Řezníček. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Souček, Ševčík - Kozák. Diváci: 4511.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl (78. Pachlopník), Souček - Hladík (90. Matejov), Ševčík (85. Rogožan), Alli (85. Blecha) - Řezníček (90. Divíšek). Trenér: Dostálek.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Mikula (76. Mészáros), Valenta (58. Frýdek), Červ, Višinský (67. Kozák), Preisler - Van Buren (76. Purzitidis), Rabušic (58. Rondič). Trenér: Kozel.

FK Teplice - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)

Branky: 22. Žák, 61. Gning - 14. Růsek. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Šimáček - Hocek (video). ŽK: Knapík - Chvátal, Vodháněl. Diváci: 2316.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Kodad - Trubač (90.+1 Urbanec) - Žák (73. Mareček), Gning (90.+6 Fila). Trenér: Jarošík.

Olomouc: Trefil - Pokorný (46. Zifčák), Beneš, Vraštil - Chvátal, Breite (78. Košťál), Navrátil (65. Vodháněl), Zorvan (65. Spáčil), Zmrzlý - Chytil, Růsek. Trenér: Jílek.