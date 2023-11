Ten, který sestřelil Slavii. Modlí se k dědovi, Trpišovský se ho snažil získat

Dvěma góly zařídil obrat a výhru fotbalistů Plzně 2:1 v nedělním šlágru 14. kola Fortuna:Ligy na Slavii. Erik Jirka, slovenský křídelník, o kterého před sezonou usilovala právě Slavia.

"V létě jsme se Erika pokusili získat, nepovedlo se to," přiznal kouč Pražanů Jindřich Trpišovský po zápase v Edenu.

"Dnes ukázal to, proč jsme o něj stáli," doplnil stratég červenobílých.

Slavia přitom až do 64. minuty vedla, jenže pak poprvé zaúřadoval šestadvacetiletý Slovák.

"Na první gól mi nahrál Sampson Dweh který velmi dobře viděl, jak jsem si naběhl. Dal mi to tam fantasticky, brankář vyběhl a dva protihráči mě křižovali, ale lépe jsem to vyřešit nemohl," pochválil se Jirka.

"Brankář dobře vyběhl, zakryl mi první tyč, a jak mi míč skákal, měl jsem to jednoduché a jenom jsem ho přehodil," popsal vyrovnávací trefu.

V 79. minutě druhým zásahem rozhodl. "Vydrys mě fantasticky viděl, šel jsem sám na branku a nekompromisně jsem zakončil," usmál se Jirka.

Po utkání přiznal, že měl myšlenky i na premiérový hattrick ve Fortuna:Lize. "Místy mě to napadlo. Už při střele Kopiho jsem si říkal, že mi to mohl posunout," podotkl Jirka.

Zas tak moc mu to ale nevadilo. "Výhra je výhra a je mi jedno, kdo dá gól. Důležité je, abychom vyhráli," prohlásil někdejší hráč Trnavy nebo Crvené zvezdy Bělehrad.

Slavii nebylo nic platné, že se speciálně na Jirku chystala. "Měli jsme na něj i individuální video," prozradil Trpišovský.

"Věděli jsme, že náběh je jeho silná stránka. Ocenil bych i míče, které dostal. Dostal se do situací, které mu vyhovují. Nechtěli jsme je dopustit, přesto se staly," smutnil trenér týmu z Edenu.

Zato kouč vítězů Miroslav Koubek si pochvaloval, jaký poklad v mužstvu má. A že dal dva góly, ho nijak nepřekvapilo.

"Má dobrou koncovku. Byl v Plzni jaksi utajovaný. Dávám mu větší prostor, protože na tréninku vidím, že má tyto atributy a má vynikající tvrdou střelu. Tu dnes neuplatnil, byly to nájezdy. Je to dobrý zakončovatel," chválil Koubek.

V zápasech pomáhá Jirkovi i víra. "Panenku Marii jsem si nechal vytetovat poté, co mi umřel děda, který byl můj fanoušek a vždycky mi věřil. Vždycky, když jdu na hřiště, se k němu modlím a říkám si, aby mi na něm pomohl," prozradil devítinásobný slovenský reprezentant.

Viktoria po dvou ligových prohrách zabrala a posunula se na třetí místo, navíc má k dobru odložený duel v Mladé Boleslavi.

"V Liberci a doma s Karvinou jsme to nezvládli. Byly to zbytečné prohry, které jsme si zavinili sami, nemusely být. Do zápasu se Slavií jsme šli s tím, že tu nechceme prohrát, že si odsud odvezeme aspoň bod. Trenér nám říkal, že jsme pokazili dva zápasy a že se teď musíme nakopnout, což se nám podařilo," konstatoval Jirka.