Slavia chce v sezoně napodobit Spartu. Jiné cíle by byly alibistické, říká Tvrdík

Fotbalisté Slavie Praha vstoupí do nové sezony s jasným cílem získat čtvrtý ligový titul po sobě, což se naposledy povedlo na přelomu tisíciletí Spartě. Červenobílí se zároveň chtějí přes dvě předkola kvalifikovat do skupiny Ligy mistrů.

"V minulosti jsme k definici cílů před sezonou vždy přistupovali s pokorou. Na druhou stranu ode mě jako od šéfa klubu, který získal mistrovský hattrick, double a došel do čtvrtfinále Evropské ligy, by bylo alibistické dávat si jiné než maximalistické cíle. Do sezony vstupujeme s logickým a jasným cílem obhájit pozici střednědobého českého hegemona a získat mistrovský titul," řekl na tiskové konferenci před sezonou předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

Slávisté budou za pár dní v kvalifikaci usilovat o historicky třetí postup do základní skupiny Ligy mistrů. Ve 3. předkole je zřejmě čeká maďarský Ferencváros Budapešť, který v úterním úvodním duelu 2. předkola doma porazil Žalgiris Vilnius 2:0. Na cestě do skupiny by červenobílé čekalo ještě závěrečné 4. předkolo.

"Historicky je pro klub velmi těžké říct, že cílem je skupina Ligy mistrů. Ale tento rok nám nezbývá nic jiného, než útok na Ligu mistrů vyhlásit. Máme těžké soupeře, ale jako nasazený tým nemůžeme mít jinou ambici, než je porazit a přinést do Edenu Ligu mistrů," dodal Tvrdík.