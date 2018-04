Prohru proti Zlínu beru na sebe, hlesl slávista Škoda. Problémy společnosti CEFC prý kabina neřeší

před 8 minutami

Útočník pražské Slavie Milan Škoda byl z prohry v duelu proti Zlínu viditelně smutný. Za porážku 1:2 navíc cítí vlastní zodpovědnost, neproměnil totiž penaltu.

Na konci zápasu jste vrhli všechny síly do útoku. Nelitujete zpětně toho rozhodnutí?

Určitě ne. Je to samozřejmě škoda, že jsme dostali takový pozdní gól v 90. minutě, ale šli jsme za vítězstvím. Bohužel to nevyšlo.

Vy sám jste nedal penaltu. Věděl jste dopředu, kam to kopnete?

Ano, myslel jsem si, že tam určitě nepůjde. Vždycky to kopu vysoko a snažím se to cpát pod břevno, teď jsem se rozhodl to změnit. Bylo to v dost blbé výšce, ale myslel jsem si, že tam absolutně nepůjde.

Po vašem vyrovnání na 1:1 jste přestali hrát aktivně. Proč?

Těžko říct. Hlavně jsme zase brzy prohrávali, a trápili jsme se. Ve druhé půli jsme to samozřejmě chtěli zlepšit, ale nemohli jsme si vytvořit nějakou kloudnou šanci. Ale i přes to všechno jsem měl tutovku, kterou jsem měl proměnit. Bylo by to 2:1 pro nás a asi by to dneska dopadlo trochu jinak.

Bavíte se v kabině o problémech společnosti CEFC?

Ne, vůbec. Neřešíme to.

S jakými pocity odcházíte po dnešním zápase?

Odcházím zklamaný, protože jsme nevyhráli. A velká část té prohry jde na mě. Cítím osobní zodpovědnost za to, že nemáme tři body.

Vnímali jste, že se náskok vedoucí Plzně může ztenčit na šest bodů?

Samozřejmě, že jsme věděli, že by to bylo o šest bodů, kdybychom vyhráli. Bylo by to mnohem hezčí. Věděli jsme, že Plzeň včera prohrála, my jsme bohužel neodehráli dobrý zápas.

Myslíte si, že je už nemáte šanci získat titul?

No, naše pozice není úplně ideální…

V posledních třech zápasech jste vždy prohrávali. Čím to?

Nevím. Není to dobře, vždycky nás to srazí a musíme dotahovat a otáčet. Bere nám to energii, a je těžké dotahovat každý zápas…