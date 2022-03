Šéf Slavie Tvrdík je po operaci, vyšetření odhalilo vážné onemocnění

Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík je hospitalizován v pražské nemocnici. Zůstal tam po vyšetření, které odhalilo vážné onemocnění, krátce poté se podrobil operaci.

Tvrdík chyběl ve výpravě pražského týmu, který v úterý vyrazil vlakem do Rakouska k odvetě osmifinále Konferenční ligy. Kvůli situaci rodina odložila plánovanou svatbu jeho dcery Jany s brankářem Slavie Ondřejem Kolářem.

Jako první o zdravotních problémech předsedy představenstva pražského klubu informoval server Expres.cz. Novinářům vážnost situace potvrdil sám Tvrdík.

"Jsem v nemocnici, ale nechci to komentovat, je to soukromá věc. Navíc je válka, kdy trpí mnohem více lidí než já," napsal redaktorům v esemesce s tím, že pro jeho rodinu se jedná o složité období.

Podle informací serveru lékaři při běžné prohlídce objevili vážné onkologické onemocnění.

"Věřím ale, že pro mě kluci ve čtvrtek postoupí a bude to jízda až do finále," dodal třiapadesátiletý Tvrdík. Slavia bude ve čtvrtek od 21 hodin v Sankt Pöltenu proti LASK Linec usilovat o postup do čtvrtfinále evropské soutěže. První zápas před týdnem doma zvládla a vyhrála jasně 4:1.