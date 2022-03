Jsme schopni dát i šest gólů. Linec před odvetou se Slavií věří v zázrak

Fotbalisté Lince věří, že se jim ve čtvrteční domácí odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy proti Slavii povede "zázrak". Rakouský celek má po úvodním venkovním duelu v Edenu manko 1:4, trenér Andreas Wieland a útočník Husein Balič jsou ale přesvědčeni, že je v silách mužstva ztrátu smazat. Klíčové podle nich bude dát rychlý první gól.

"Musíme dohnat to, co se nám v Praze nepovedlo. Pokud dáme rychle první branku, je možné všechno. Ve fotbale je možné právě v těchto vyřazovacích bojích dokázat zázraky. Určitě je to možné obrátit," řekl Balič na tiskové konferenci v tréninkovém centru v Paschingu.

LASK potřebuje zvítězit minimálně o tři branky, aby dvojzápas dotáhl aspoň do prodloužení. "Nemůžeme moc taktizovat. Musíme dohnat tu ztrátu z Prahy. To uděláme tak, že brzo vstřelíme gól. Tím se nám podaří zažehnout jiskru naděje a pak se nám to možná povede. Když předvedeme podobný výkon jako o víkendu, možná se nám povede i obrátit skóre. Všechno je možné," doplnil Wieland.

Linec se na odvetu naladil v domácí soutěži vysokou výhrou 6:0 nad Tirolem v úvodním utkání nadstavbové skupiny o udržení. "Samozřejmě ty dva týmy jsou rozdílné, i když nechci nijak snižovat Tirol. Musíme hrát stejně jako o víkendu, musíme zabránit tomu, aby Slavia kontrolovala hru. Jak je vidět, když dokážeme proměňovat naše šance, jsme schopni dát i šest gólů," podotkl Wieland.

LASK, jehož barvy hájí i český zadák Filip Twardzik, před týdnem v Edenu nedokázal reagovat na soupeřovy míče za obranu a pouštěl Slavii do brejků. "Musíme vyvinout velký tlak, více napadat rozehrávku Slavie a být mnohem důraznější. Musíme rušit soupeřovu hru a zabránit tomu, aby dával balony za naši obranu. Pokud se nám to vše podaří, budeme úspěšní," řekl Wieland.

"První zápas jsme si samozřejmě zanalyzovali. V Praze jsme neukázali tu naši nejlepší stránku. Góly, které jsme inkasovali, byly velmi laciné. Jak jsme se poučili, jsme ukázali v neděli a druhá reakce snad bude zítra," doplnil Balič, který dal jediný gól Lince v Edenu.

LASK vzhledem k výstavbě nového stadionu hraje domácí zápasy v azylu. Zatímco ve skupině nastupoval v Klagenfurtu, Slavii přivítá v St. Pöltenu, kde je stadion pro osm tisíc diváků. "Pro mě je to příjemnější, nemusíme jet tak daleko. Ten přesun je kratší, což je výhodnější. Je to lepší i pro naše fanoušky. Už v Praze nás ve velkém počtu podpořili a chvílemi byli i hlasitější než domácí. Doufám, že se nenechali odradit prohrou a i v St. Pöltenu nám dokážou vytvořit kotel," přál si Balič.