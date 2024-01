Sparta podle Rosického posunula finanční hranici na posily. Nevyloučil další přestupy

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický je spokojený se zimními posilami klubu Indritem Tucim a Markusem Solbakkenem. Pro úřadujícího mistra tím podle něj přestupy ještě skončit nemusí.

"Přestupové okno pro nás zavřené určitě není," prohlásil Rosický, podle něhož mají Letenští nadále otevřené oči.

"Máme skupinu hráčů, které máme rádi a které pravidelně sledujeme. Uvidíme, jaký bude vývoj celého trhu," doplnil ředitel Pražanů.

A argumentoval příkladem právě Solbakkena. "V létě to bylo nehratelné, na trhu nebyl. Takhle fungují přestupové periody, jednou to jde. Když se situace otevře, máte určitý náskok," vysvětloval Rosický.

"Markus se nám líbí dlouhodobě. Pokud se otevře někdo ze skupiny hráčů, kteří se nám líbí, tak na něj reagovat budeme," uvedl bývalý záložník Dortmundu či Arsenalu.

Podle médií vyšel Solbakken Spartu na zhruba 50 milionů korun. "Mantinely (na přestupy) jsou nadále, ale lehce se posunuly, což je dáno i úspěchem klubu," objasnil Rosický.

"I tím úspěchem, který jsme zaznamenali v minulém roce, jsme si vyhodnotili, že můžeme investovat do hráčů víc. Hranice je, není to tak, že si můžeme dělat, co chceme. V žádném případě. Ale hranice se jednoznačně posunula," konstatoval.

Šéf týmu z Letné ale nevyloučil naopak změnu v kádru opačným směrem, tedy odchod některého ze stabilních členů základní sestavy.

"Momentálně nejsme ve fázi, že bychom měli na někoho oficiální nabídku," uklidňoval vzápětí Rosický fanoušky.

"Zájem o kluky je, i od týmů, kterým - pokud by se do toho vložily - budeme těžko odolávat. Chceme samozřejmě udržet tým, ale vyloučit nemůžu nic," podotkl.

Měnit se však nejspíš nebude obsazení brankářského postu. A to přesto, že bez angažmá je někdejší gólman Sparty Tomáš Vaclík, který rozvázal smlouvu s New England Revolution v MLS.

"Tomáš je sparťanský kluk, ti u nás mají vždycky dveře otevřené. S brankářskou trojicí jsme spokojení a nemáme žádný signál, ať už od trenéra nebo (kouče brankářů) Dana Zítky, že by se to mělo měnit," prohlásil funkcionář aktuálního lídra tabulky.

"Pokračování Tomáše ve Spartě do budoucna nemusí být marné," dodal.