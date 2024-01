Rosického chtěl přetáhnout velkoklub. Šéf Sparty odmítl, má na Letné rozdělanou práci

Sportovní ředitel fotbalistů Sparty Tomáš Rosický v rozhovoru pro server The Athletic uvedl, že měl nabídku z velkého klubu, kterou odmítl, jelikož má v pražském klubu rozdělanou práci.

Bývalý český reprezentant je v současné funkci od prosince 2018.

"Když jsem s touhle prací začal, neměl jsem žádnou ambici dělat ji jinde než ve Spartě. Šlo o ryzí lásku ke klubu. To se ale vyvíjí. Měl jsem nabídku jít na pohovor do velkého klubu," prohlásil sparťanský odchovanec.

"Odmítl jsem ji, protože tu mám rozdělanou práci," uvedl Rosický. "Trochu to ale mé myšlení změnilo," doplnil.

Pražané v minulé sezoně získali první titul od roku 2014, pod vedením Rosického vybojovali v roce 2020 i domácí pohár.

"Jsem pyšný na to, co jsme tu vybudovali. Nebylo to pokaždé snadné. Po mém třetím roce se tu lidé proti mně obrátili," připomněl.

"Prohráli jsme finále domácího poháru (v květnu 2022 se Slováckem), trpělivost došla a fanoušci začali volat po mém odchodu," zavzpomínal bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

"Šel jsem za majitelem (Danielem Křetínským) a (tehdejším) generálním ředitelem (Františkem Čuprem) a řekl jim: 'Pokud si myslíte, že to je nejlepší řešení, skončím, protože svou strategii nezměním. Myslím, že je správná.' Řekli mi, abych našel nového trenéra a pokračoval," vylíčil Rosický.

Sparty se předloni ujal Dán Brian Priske, pod nímž klub ukončil čekání na mistrovský titul. Loni v srpnu však Letenští vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů na penalty s FC Kodaň.

"Pořád tu mám nedokončenou práci. Vrátit Spartu do Ligy mistrů je náš společný cíl," uvedl Rosický.

V aktuální sezoně Pražané vedou neúplnou tabulku o pět bodů před Slavií, v únoru je čeká úvodní vyřazovací kolo Evropské ligy s Galatasaray Istanbul a čtvrtfinále domácího poháru na Slavii.

Současná role je pro Rosického psychicky náročnější než ta hráčská. "I když už jsem byl zkušený hráč, cítil jsem před zápasem určité napětí, nervozitu. Miloval jsem ten pocit. Jakmile jsem ho ztratil, skončil jsem," popsal sparťanský funkcionář.

"Myslel jsem, že ve funkci sportovního ředitele to bude jiné. Myslel jsem si, že budu mít lepší pohled na věc. Neustále se to ale zhoršuje, pořád jsem hodně nervózní. Podle mě proto, že jsem bezmocný," podotkl Rosický.