Ronaldo už není, co býval, tvrdí Sivok. Přesto varuje, že se musí mít Češi na pozoru

Když hrála naposledy česká fotbalová reprezentace s Portugalskem, byl Tomáš Sivok přímo na hřišti. Ve čtvrtfinále Eura 2012 jako střední obránce sledoval, jak utkání v 79. minutě rozhodl jediným gólem Cristiano Ronaldo. Bývalý obránce Sparty či Besiktase doufá, že v dnešním zápase Ligy národů vybojují Češi proti stejnému soupeři lepší výsledek.

Vzpomínáte si na to utkání na mistrovství Evropy před deseti lety?

Jasně. Zápas už se pomalu sunul do prodloužení, ale pak Cristiano Ronaldo hlavou rozhodl, že žádné nebude. Byl to pro nás trpký konec.

Věřili jste si na postup?

Portugalsko bylo sice lepším týmem, ale kdyby došlo k prodloužení, mohlo se přihodit cokoli a my projít do semifinále.

Ronaldo i nyní v neděli vstřelil Švýcarsku dva góly. Je nadále klíčovou postavou portugalského týmu?

Pořád má obrovskou kvalitu, to bezpochyby. Sice už to není ten Ronaldo jako ve svých nejlepších letech, už je mu přece jenom sedmatřicet, roky nikdo nezastaví. Býval běhavější a pohyboval se víc na křídle, dnes nastupuje spíš na hrotu, aby se nemusel zapojovat tolik do defenzivy. Ale pořád je nebezpečný a góly dává. Proti Španělsku nešel od začátku, trenér to vysvětloval taktickými důvody, ale prosadil se proti Švýcarsku. Pořád je výjimečný. Ví, kam si má stoupnout, to se nedá naučit, to musí mít v sobě. A je neustále hladový.

Je tedy třeba si na něj dávat pozor.

To jistě. Šedesát minut o něm nevíte a najednou udeří. Jako v zápase s námi před deseti lety. Žádné průvany, co si vzpomínám jen jedna nemastná střela. Pak přišel centr, vyskočil metr nad zem a hlavou to uklidil.

Myslíte, že je pro českou obranu hlavním úkolem uhlídat ho?

To bych ani neřekl. Portugalsko není jenom Ronaldo, celý tým je silný. Portugalsko vychovává skvělé hráče, kteří hrají v anglické Premier League, ve Španělsku, v Itálii. Není to jenom o Ronaldovi. Naši hráči k tomu musí přistoupit jako v domácích zápasech. Když se zvolí správná taktika a půjdou do utkání s patřičným nasazením, nemusí to dopadnout špatně.

Po dvou domácích duelech elitní skupiny Ligy národů se Češi představí venku. Máte z toho obavy?

Vůbec. Pod trenérem Šilhavým v zápasech s Anglií, Belgií, na loňském mistrovství Evropy, teď v Lize národů dokázali, že se nikoho bát nemusí. Nevidím důvod, aby do Portugalska přijeli s nějakými obavami. Respekt musíte mít ke každému soupeři, ale na druhou stranu proti takovému týmu nemusíte hráče nijak motivovat. Ten problém může nastat u papírově slabších soupeřů. Je vidět, že kluci mají chuť, a to je důležité. Po těžké sezoně je náročné znovu se zmobilizovat, starosti mají i velké týmy. Například Francie prohrála doma s Dánskem a v Chorvatsku neudržela vedení.

Před domácími zápasy prosakovaly názory, že Češi budou rádi za bod. Uvažoval jste podobně, nebo jste hráčům věřil?

Musím přiznat, že jsem ani nevěděl, v jakém sestavě a v jakém rozestavení Španělsko nastoupí. Ale všichni jeho hráči jsou neskutečně silní při práci s míčem. Považoval jsem tedy bod za dobrý. Nakonec ho kluci uhráli, ale byli blízko vítězství. Škoda, moc bych jim ho přál.

Dlouhodobě se říká, že reprezentaci chybějí kvalitní stopeři. Trenér Šilhavý teď přešel na tři obránce. Jak se vám to jako expertovi na tento post líbí?

Není to tolik o systému jako o principech, taktice a návycích, které hráči mají. Trenér si uvědomil, že nemá vzadu tak rychlostní hráče, proto obranu postavil do rozestavení pěti hráčů. Trefil to skvěle. Kluci jsou blízko sebe a nedávají soupeři tolik prostoru, aby se mohli rozebíhat. Hrají kompaktně. Trenér musí zvolit, co má. Když bude mít rychlé stopery, může přejít na čtyři obránce, když chce mít pevnější defenzivu, postaví tři stopery. Funguje to, bude se toho nejspíš držet dál.

A pokud jde o konkrétní výkony?

Je škoda, že se zranil Láďa Krejčí, Matějů to měl proti Španělům hodně těžké. Brába (Brabec) si odehrál svoje, rovněž Zima, kluci to zvládli a věřím, že budou pokračovat.

Famózní výkony podal útočník Jan Kuchta. Jako bývalý stoper, chtěl byste ho bránit?

Já jsem ho v lize v dresu Českých Budějovic bránil, byl hodně nepříjemný. Probírali jsme s trenérem Horejšem, jak na něj, věděli jsme, jaký to je typ. Neustále běhá, není líný na krok, dohrává souboje, pořád do vás strká, nenechá nikoho rozehrát akci. Dal gól Švýcarům, proti Španělsku to byla velká paráda. Až bude Patrik Schick, tak to bude hodně silná dvojka.

Váš tip pro zápas v Lisabonu?

Věřím, že uhrajeme remízu.