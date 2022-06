Španělům v Edenu chyběla antuka. Je těžké se po Nadalovi vrátit na planetu Zemi, píší

jšk

Fotbal je za normálních okolností ve Španělsku takřka náboženstvím, nikoli však ve chvílích, kdy je země na jihozápad od Pyrenejí uchvácena 14. titulem Rafaela Nadala na tenisovém French Open. A obzvlášť v momentě, kdy La Furia Roja nepředvede v utkání Ligy národů v Edenu (2:2) žádnou oslnivou podívanou. "Finální výsledek zanechá další horu pochybností," zoufá si internetový portál deníku Marca.

Žurnalista prestižního španělského listu uznává, že po epochálním triumfu Nadala na Roland Garros je těžké hledat pozitiva na výkonu fotbalové reprezentace.

"Při návratu na planetu Zemi by všechno, co by se v Edenu událo, bylo málo. Byla by to zrnka prachu na Everestu světového sportu," napsal Jose Luis Hurtado.

Ve svém komentáři evidentně toužil ještě nějakou chvíli zůstat ve vesmíru, jelikož rozbor zápasu fotbalové Ligy národů narouboval na čtrnácté vítězné tažení šestatřicetiletého Nadala Paříží.

"Hrálo se bez králů, prezidentů, modelek, herců, zpěváků nebo legendárních osobností sportu. Při absenci antuky v Praze byla na stadionu tráva a nám se postavil soupeř, který hraje na všech površích stejně. Španělsko si ale stejně utáhlo čelenku ve vlasech na nový zápas. Čekal na něj sok, o kterém se vědělo, že se bude věnovat vracení všech míčků bez většího rizika."

Podle Marcy to ovšem byli domácí, kteří jako první "prolomili podání" Španělska, když se už v 5. minutě trefil Pešek. Naopak hvězdy kouče Luise Enriqueho toho v první pětačtyřicetiminutovce moc nepředvedly. Hosté sice drželi míč, kombinovali, do šancí se ale téměř nedostávali.

"Smutná první půle téměř utekla. S již antukou zašpiněnými ponožkami a na cestě do šatny pro vitamíny jsme zachytili míč v prostoru a Gavi jej levou nohou umístil daleko od rukavic Vaclíka," popsal Hurtado vyrovnávací branku.

Jedním ze zlomových momentů mělo být trojí střídání v 61. minutě, které na hřiště vyslalo tři těžké váhy: Sergia Busquetse, Álvaro Moratu a Marka Asensia. A byl to právě střelec Realu Madrid, který krátce na to mířil svým pokusem pouze do tyče Vaclíkovy branky.

"Prvním úderem trefil balon do dřeva. Leváci jsou zkrátka nevyzpytatelní - třeba McEnroe, Vilas nebo jistý Rafa," nepouštěl se Nadalovy linky španělský novinář.

Parádní lob Jana Kuchty sice ocenit neopomněl, ale zápas celkově vzbudil ve Španělích silné rozpaky. "Prague Open skončilo remízou. A finální výsledek zanechá další horu pochybností," dodal trpce.

Směšná verze Španělska

Jiná média v hodnocení utkání sice tak originální nebyla, kritikou ovšem také nešetřila. El País upozorňuje na to, že mistry světa z roku 2010 spasil až gól Iňiga Martíneze v 90. minutě.

"Anglie, Francie, Chorvatsko nebo Španělsko - to jsou týmy, které díky formátu Ligy národů zvyšují kredit přátelských zápasů. Soupeřům, kteří nemají tak zvučná jména, nastávají jejich chvíle. Takže Česko bylo Česko a Španělsko pouze směšnou verzí Španělska," napsal deník.

El Mundo uvedl zpravodajství titulkem "Úzkost v Praze pro 'enriquitos'", přičemž si při označení španělských reprezentantů pohrál se jménem kouče Luise Enriqueho.

"Viděli jsme vyčerpaný tým v žalostném fyzickém stavu. Partu, která si nedokázala poradit s českým výběrem, jenž běhal s maximálním nasazením a který dvěma protiútoky rozložil Španělsko."