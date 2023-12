Řepka připravuje celovečerní film Hříšník. Někteří lidé se chytnou za rypák, popisuje

Na podzim roku 2024 by měl do kin vstoupit nový film s názvem Hříšník. Snímek z produkce Petra Větrovského mapuje turbulentní kariéru a život Tomáše Řepky, vyhlášeného bouřliváka Sparty a obránce West Hamu United či Fiorentiny.

Čtyři tituly v české lize, osm odkopaných let v Itálii a Anglii, tedy v nejlepších evropských ligách. Ale také průšvihy na hřišti i mimo hřiště, které vygradovaly sedmiměsíčním pobytem ve vězení. Řepka se v připravovaném filmu Hříšník vrací nejen ke své bouřlivé minulosti, odkryje i svůj současný život.

"Máme za sebou několik filmů o legendách a nyní jsme si s naším týmem říkali, že bych rádi udělali nějakého bad boye, raubíře. A ještě jsme neměli tak trefný název, který by jedním slovem shrnul to, co si hlavním protagonistovi myslím," vysvětluje Petr Větrovský, který je podepsán pod filmy o Janu Kollerovi, Martinu Škrtelovi či seriálu s Attilou Véghem.

Pro Řepku to není první zkušenost před kamerou - sám točí vlastní podcast Red card, mihnul se i ve filmu Vyšehrad. Kromě toho absolvoval nespočet mediálních výstupů a rozhovorů.

"Ona ale není kamera jako kamera. Na tiskovkách je vše takové strojené, ale tady to po chvíli bereš jako přirozenou věc, najednou kameru nevnímáš a lítá to z tebe. Kolikrát byl i štáb překvapený z toho, co jsem zažil. Ani mi nevěřili, že se to stalo," popisuje natáčení.

Pokud vše půjde podle plánu, první diváci by mohli snímek zhlédnout ke konci příštího roku. "Ve filmu vyleze na povrch spousta věcí. Nedělám to z toho důvodu, abych změnil pohled na mé jméno, protože nadosmrti už budu někde zařazený, ale těším se na to, že se řada lidí chytne za rypák. Uvidí, že některé věci se udály jinak, než bylo napsáno a prezentováno," dodává Řepka.

Krátce před svými 50. narozeninami má bývalý reprezentační stoper napilno. Kromě přípravy nového filmu studuje trenérskou licenci A a zároveň připravuje akci s názvem Noc s legendou, která se uskuteční na konci února v Kině Lucerna.