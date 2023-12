Ať teď kluby nebrečí, vzkazuje Bičík. Za likvidační faul měl Štěpánek dostat červenou

"Trenér Tomáš Zápotočný skousával pětigólovou prohru Českých Budějovic v Plzni těžko, prohlásil dokonce, že se za mužstvo stydí. To měl říci v kabině, netahal bych to ven," říká bývalý ligový brankař David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Zimní počasí ligu znovu ovlivnilo, dva zápasy musely být pro nezpůsobilý terén odloženy.

Souhlasím se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským, že ligu bychom měli hrát v letních měsících, ale najít volné termíny není lehké.

Jsou tu i reprezentační okna, zápasy evropských soutěží, termínovka je nabitá.

Jsem rád, že se o odložení zápasů v Karviné a Teplicích rozhodlo o den dřív. Předchozí kolo jela Slavia po návratu z Moldavska do Zlína osm hodin po zmrzlé dálnici, ráno se pak dozvěděla, že se nehraje.

Předseda LFA Dušan Svoboda vzkázal, že se plošně dle směrnic nedá odložit předem celé kolo, tak ať si do nich tuto možnost dají, to přece není nic složitého. I lidé, kteří ligu řídí, přece vědí, že v zimě u nás sněží a trávníky trpí.

Přitom by stačilo zrušit nadstavbu, která se sice hraje v krásných květnových dnech, ale vystrkuje další zápasy do zimních měsíců.

Já ani jejím velkým příznivcem nejsem. Měl jsem rád klasický anglický model, kdy každý zápas má stejnou cenu, ať v prvním, či poslední kole, doma proti poslednímu, nebo na půdě mistra. Kluby si ji však odsouhlasily, tak ať teď nebrečí.

Na hřištích, kde se hrálo, padalo hodně gólů. Až neuvěřitelně. Fanoušky to jistě baví, ale trenéři jsou z toho poněkud vyšinutí, protože útok převládal nad obranami, a když se dobře nebrání, nemají dobrý pocit.

Nutí i útočníky, aby se do defenzivy zapojovali. Teď se to teda moc nedařilo, byly to hodně otevřené zápasy. Zajímavé je, že při pětigólových výsledcích Liberce a Plzně se na kanonádě podílelo pět hráčů, gól vstřelil pokaždé někdo jiný.

Utrhl se jenom slovácký Marek Havlík, který proti Bohemians nasázel čtyři branky a připsal si klasický hattrick. Rozjel se, už má na kontě deset zásahů, přitom v předchozích ročnících dal maximálně čtyři góly. Zajímavý hráč, hrál jsem ještě proti němu.

Dřív nastupoval víc vzadu, teď ho trenér Martin Svědík posunul dopředu na ofenzivního záložníka, což mu svědčí, a nabádá ho, aby střílel. Padá mu tam nyní všechno. Zdobí ho fantastická levačka, dvakrát si velmi dobře poradil, když šel sám na brankáře, veze se na úspěšné vlně.

Na penalty je však ve Slovácku Vlasta Daníček, proměnil už osmnáctou, ani jednou nezaváhal. A neměnil bych to, ani kdyby mohl Havlík dosáhnout na korunu krále střelců. Jde o výsledek, fotbal je kolektivní hra, proč rušit něco, co funguje.

Někdo může namítnout, proč by se jí neujal za stavu 3:0, ale to by na ni mohl jít i brankář Milan Heča. Mně se však tyhle spíš mediální činy moc nelíbí, připadá mi to trochu jako degradace soupeře.

Ale kdyby za rozhodnutého stavu šel na penaltu Havlík, aby se zapsal do historie jako nejlepší střelec ročníku, to bych i pochopil.

Poslední zůstávají České Budějovice, v Plzni dostaly pět gólů. Trenér Tomáš Zápotočný to skousával těžko, prohlásil dokonce, že se za mužstvo stydí.

Byl to poněkud nešťastný výrok. To měl říci v kabině, netahal bych to ven, ale chápu, že ho hráči hodně zklamali. Stěžoval si, že se po druhém gólu sesypali, a měl pravdu. Zápa je prostě upřímný.

Jablonec a Mladá Boleslav podlehly na hřištích uchazečů o titul. Jablonecký trenér Radoslav Látal si stěžoval, že po středeční dohrávce proti Teplicím byli jeho svěřenci unavení a neměli potřebnou šťávu. Nejsou na anglický týden zvyklí, nemají tak široký kádr jako pražské kluby ze špičky tabulky.

Utkání bylo rozhodnuté do 25. minuty, kdy Sparta dala tři góly. Jenom mě zarazilo, že po likvidačním zákroku na Lukáše Haraslína nebyl ve druhém poločase vyloučený David Štěpánek.

Já vím, nechtěl faulovat, pokoušel se hrát míč, ale to ať posoudí disciplinárka jako polehčující okolnost. Měl vidět červenou, o tom není pochyb.

Mladoboleslavský trenér Marek Kulič některé hráče pošetřil a nepostavil proti Slavii. Ani na lavičce nebyl tvůrce hry Marek Matějovský, chyběl stoper Marek Suchý.

Jeho tým také dohrával ve středu odložené utkání, navíc ho nyní čeká další středeční zápas doma s Karvinou, kterému dal patrně přednost před duelem na Slavii. Šanci dostali náhradníci či mladíci, proč ne. Kdy je ostatně nechat otrkat a zjistit, zda na ligu mají…