Rada je na Jablonec hrdý. Ale rozčílil ho karetní mariáš a vypouštění informací

před 1 hodinou

Přestože fotbalisté Jablonce zakončili podzimní část první ligy dvěma prohrami v Karviné a se Slavií, trenér Petr Rada je na hráče za uplynulou půlsezonu i celý letošní rok hrdý. Jeho svěřenci přezimují na čtvrtém místě tabulky, které znamená účast v elitní skupině nadstavbové části, a vstřelili druhý nejvyšší počet gólů po vedoucí Slavii. Zároveň nepropadli při své premiéře ve skupině Evropské ligy. Zkušený kouč nyní vyhlíží, zda se klubu podaří v zimě udržet opory.

"Na mužstvo jsem hrdý. Celý rok 2018 jsme odehráli velice kvalitně. Porážka na konci mrzí, ale hráčům jsem říkal, že po jedné prohře teď nemůžeme dát hlavu do písku. Musíme stavět na tom, co jsme vybudovali. Poděkoval jsem hráčům i za Evropskou ligu," řekl novinářům Rada.

Jablonec při premiéře ve skupině Evropské ligy sice skončil s pěti body poslední, ale ani v jednom utkání nebyl herně horší. "Mrzí mě to zpětně. Kdybychom vstřelili branky, mohli jsme úplně v pohodě postoupit. Bohužel jsme šance nedali. Ale po jednom roce si najednou nemůžeme myslet, že bychom mohli vyhrát Champions League, to ještě ne," uvedl s úsměvem Rada.

"V lize jsme dali 38 gólů, víc dala jen Slavia. To je dost gólů, ne? Dokázali jsme, že se dá hrát Evropská liga i liga. Ani jednou jsme nežádali o odklad zápasu, stejně by nám nikdo nevyšel vstříc, to vám můžu říct dopředu. Ale my jsme to nechtěli, hráči byli natrénovaní," řekl Rada.

Nejvíc ho mrzí porážky v Karviné a v brněnském azylu Opavy. "Tohle je taková malá kaňka, takové zápasy bychom měli zvládat. S Opavou to byla víceméně moje chyba, udělal jsem víc změn a prohráli jsme. Pak jsem si to vyčítal a teď si to vyčítám dvojnásob. Hráli jsme prakticky ve 14 lidech a zvládali jsme to. Měl jsem to risknout celé," řekl Rada.

Jeho celek v součtu s jarem minulé ligové sezony získal za letošní rok 67 bodů, více uhrála jen Slavia (76). "Myslím, že tým má na to, abychom hráli o špici. Vyhráli jsme některé těžké zápasy. Chtěli jsme zůstat v první šestce, to je náš cíl. Pokud je to výš, je to vždy příjemné. Hlavně chceme zůstat u naší hry a hrát pořád dopředu," uvedl Rada.

Mrzelo ho, že proti Slavii nemohl kvůli karetnímu trestu využít útočníka Martina Doležala. Vedle něj minule v Karviné dostalo kartu dalších šest hráčů. "Zrovna Slavia má vysoké hráče a Doli nám chyběl. Mrzí mě ta necitlivost, dostal kartu úplně zadarmo. To je to, co mi drásá nervy. Ta citlivost tam není, na tom by se mělo zapracovat. V Karviné byl celkově mariáš. Za celou sezonu máme 21 karet a najednou jich máme sedm. Utkání přitom nebylo klíčové, ani záludné," upozornil Rada.

Po vydařeném letošním roce je o jeho svěřence zájem. Slavia už angažovala záložníka Lukáše Masopusta a v hledáčku jiných klubů jsou i další opory v čele se středopolařem Michalem Trávníkem.

"Mrzí mě, že my hrajeme se Slavií a najednou do toho vylítne, že Trávníka chtějí v Newcastlu, CSKA Moskva, Fulhamu. To musí někdo pustit. Teď jde o to, jak to hráč vstřebá. Ale je to neprofesionální. Newcastle, Fulham, to by tu museli být všichni a já je neviděl. Je to takové jedna bába povídala. Až bude zájemce s klubem jednat, pak je to jiná," řekl Rada.

"Vím, že máme zajímavé hráče pro jiné kluby. Je vyznamenání pro klub, že dovedeme vybrat hráče, kteří mají kvalitu. Každý trenér chce, aby mu mančaft zůstal pohromadě. Pokud přijde nabídka, klub zváží její ekonomickou výhodu pro něj i rozvoj pro hráče samotného. Já nikomu bránit nebudu. Uvidíme, jaký kádr přijde po Vánocích," dodal.