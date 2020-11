Rada byl na stadionu už ve tři ráno. Pokud tu budu já, budu na hráče křičet, přiznal

otbalistům Jablonce pomohl k cennému ligovému vítězství 3:1 v podještědském derby v Liberci i pondělní ostrý proslov trenéra Petra Rady.

Bývalý reprezentační kouč se vrátil k mužstvu po koronavirové karanténě a s hráči si emotivně vyříkal předchozí domácí porážku 0:1 s Brnem. Byl přesvědčen, že kdyby jeho svěřenci minule podali aspoň třetinový výkon ve srovnání s tím dnešním, nad Zbrojovkou by vyhráli.

"Na tréninku jsem hráčům řekl, že pokud tady budu já, budu na ně křičet, dostávat je pod tlak. Musí se s tím smířit. Celý týden jsem cítil, že jsou ostražití. Viděl jsem na nich už dnes od rána, že koncentrace byla velká a připravenost už byla tenhle týden lepší. Za ty roky už to vycítíte. Za vítězstvím šli a zasloužili si ho," řekl Rada na tiskové konferenci.

"Jsem spokojený. Hráčům jsem poděkoval a řekl jim, že kdyby jen z 30 procent předvedli takový výkon jako dnes doma s Brnem, tak jsme také vyhráli. Bohužel je to pryč. Vítězství 3:1 v derby si ale hodně cením," doplnil dvaašedesátiletý trenér.

Připustil, že v karanténě se s výkonem proti Brnu před reprezentační přestávkou těžko vyrovnával. "Trénink v pondělí začínal v 10 hodin a já byl na stadionu už ve tři ráno. Počítal jsem minuty, abych už mohl vlítnout do naší kabiny. Těch 30 minut mě už dlouho takhle neviděli. Nechci říct, že bych někoho zastrašoval nebo urážel, to v žádném případě. Ale chtěl jsem tu motivaci na ně přenést a celý týden byl v jiné režii," poznamenal Rada.

"Pro mě to byl nejhorší zážitek v tom, že jsem deset dní ležel s tím zpackaným zápasem. To pro mě bylo to nejhorší, co jsem zatím ve fotbalové kariéře zažil. Nemohl jsem nikam. Kdyby nebyla hygiena, která by mě kontrolovala, přijel jsem snad i přes zákaz. Ale jelikož dodržuji věci, deset dní jsem to v sobě musel dusit. V pondělí se to vysypalo, to bylo, jak když vyvezete záchod," dodal Rada.

Jablonec teprve podruhé za 27 ligových zápasů v Liberci naplno bodoval. "Samozřejmě potěší to, ale já na tyhle statistiky moc nejsem. Hrál jsem tu s Jabloncem víckrát, uhráli jsme tu nějaké remízy. Jednou jsme v 92. minutě kopali penaltu a neproměnili. Vítězství mohlo být víc," poznamenal Rada.

Během první půle dostal za protesty žlutou kartu. "Rozhodčí proti nám odpískal penaltu, která byla, o tom není diskuze. Ale byly tam další dva momenty, kdy se podívat nešel. Proto říkám, že video je zavádějící, mě nezajímá. Budu se rozčilovat. Dostal jsem žlutou kartu, druhou nebo třetí za tu dobu, co se to zavedlo. Jako hráč jsem jich dostával víc," uvedl bývalý reprezentant.

Dostal se také do výměny názorů s libereckým asistentem trenéra Pavlem Medynským, který zastoupil hlavního kouče Pavla Hoftych, jenž chyběl kvůli úmrtí v rodině.

"Byl tam faul na našeho hráče. Rozhodčí to neodpískal, já jsem protestoval. Trenér na mě začal křičet. Já si žádného trenéra nevšímám. Trenér Medynský ať si všímá svých hráčů. Aby mě upozorňoval, to ať si zkouší na někoho jiného. Já ho ctím jako fotbalistu i trenéra a vážím si ho, ale nebude mě okřikovat. Klidně si to vyříkám mezi čtyřma očima," dodal Rada.