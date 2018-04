Pulkrab dostal na zadek. Kouč Liberce splnil slib a vařečkou ztrestal útočníka za zbytečné vyloučení

před 56 minutami

Trenér David Holoubek měl vařečku připravenou v kabině, teď už ale všichni ve Slovanu myslí na derby s Jabloncem. Zbytek ligy berou jako play off.

Liberec - Netradiční exekuce byla k vidění v šatně fotbalistů libereckého Slovanu. Kouč David Holoubek tam totiž přeměnil slova z televizního pozápasového rozhovoru v činy. Po minulém utkání se Slavií (0:0) prohlásil, že útočník Matěj Pulkrab dostane za zbytečné vyloučení na zadek.

"V kabině byla ráno před tréninkem připravená vařečka. Kdo ji tam dal, to fakt vůbec nevím. Prostě tam byla a já jsem mu dal na zadek, přes elasťáky," řekl s úsměvem Holoubek.

Teď už půjdou žerty stranou. Do konce prvoligové sezony chybí pět kol a fotbalisté Liberce, kteří bojují o příčky zaručující účast v evropských pohárech, podle Holoubka začínají hrát play off. První z klíčových zápasů čeká aktuálně pátý Slovan v neděli na půdě podještědského rivala Jablonce.

"Máme posledních pět zápasů, každý zápas je o život. Prostě hrajeme play off, tak to je. Je to souboj dvou týmů, které hrají o poháry. Ta důležitost tam je," řekl Holoubek.

Liberci patří v tabulce páté místo bod za čtvrtou Spartou a Jablonec je šestý o bod zpět. Do boje o poháry se vrátil poté, co v úvodu jara vyhrál šest kol po sobě. "Skvělá práce, je to zajímavé," ocenil rivala Holoubek, kterého čeká první podještědské derby od zimního příchodu do Liberce.

"Už to na mě dýchlo. Vnímají to všichni v kabině, ať už hráči, my realizační tým nebo fanoušci. Jakékoliv derby je důležité, je samo o sobě motivací. Každý ho chce vyhrát," podotkl Holoubek.

Rád by navázal na poslední kolo s mistrovskou Slavií, s níž Slovan po bojovném výkonu remizoval bez branek. "Klidně i za druhý poločas bych se nestyděl. Výkon proti Slavii byl hodně dobrý, i když to bylo hodně agresivní utkání, spousta karet. Ale určitě na to chceme navázat a takovýmhle výkonem se prezentovat v Jablonci. Chceme hrát hodně agresivně, nátlakově. Jestli to bude stačit, uvidíme po zápase," uvedl Holoubek.

Jeho týmu bude scházet právě nejlepší jarní střelec Pulkrab. "Potřebovali bychom ty šance, které si vytváříme, finalizovat, dávat branky, to se nám teď moc nedaří. Matěj je náš útočník číslo jedna a my těch útočníků úplně moc nemáme. Je to lehká komplikace," připustil Holoubek.